Những doanh nhân tuổi Ngọ đầy bản lĩnh và tiên phong trên thương trường

Chủ tịch G36 Nguyễn Đăng Giáp

Ông Nguyễn Đăng Giáp - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty 36 - CTCP (mã: G36, sàn UPCoM). Ông Giáp sinh năm 1954 (Giáp Ngọ), quê Nghệ An, trong gia đình có 8 anh em trai đều là bộ đội.

Năm 1971, chàng trai 17 tuổi khi đó từ bỏ cơ hội nhập học Trường Đại học mỏ – Địa chất để nghe theo tiếng gọi của tổ quốc, lên đường xung phong nhập ngũ. Sau khi giải phóng Miền Nam, ông tiếp tục làm việc trong quân đội và tham gia nhiệm vụ quốc tế tại Xavankhet Lào từ 6/1975 đến 12/1986.

Chủ tịch Nguyễn Đăng Giáp. Ảnh: G36

Năm 1987, ông Giáp trở về Việt Nam và được điều động về Binh đoàn 11. Thời điểm đó ông được phong quân hàm Trung tá và giữ các chức vụ như Trợ lý vật tư xe máy và Phó Giám đốc Xí nghiệp 37, thuộc Binh đoàn 11.

Tháng 9/2003, ông được điều động về làm Giám đốc Xí nghiệp 36 với nhiệm vụ cải tổ doanh nghiệp đang bên bờ vực phá sản. Xí nghiệp 36 dưới sự lãnh đạo của "thuyền trưởng" Nguyễn Đăng Giáp đã có những bứt phá ngoạn mục, doanh thu liên tục tăng trưởng.

Tháng 3/2006 Bộ Quốc phòng đã quyết định chuyển Xí nghiệp 36 thành Công ty TNHH MTV Đầu tư xây lắp và thương mại 36 – đây là mô hình điểm Công ty TNHH đầu tiên trong Quân đội.

Trong bối cảnh hội nhập, ngày 23/8/2011, Bộ Quốc phòng đã quyết định thành lập Tổng Công ty 36 với sự dẫn dắt của thuyền trưởng Nguyễn Đăng Giáp. Ngày 22/2/2016 Thủ tướng Chính phủ chấp thuận phương án cổ phần hóa của Tổng công ty 36. Đến ngày 25/5/2016 Tổng công ty 36 - CTCP tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông lần đầu, mở đầu cho thời kỳ hoạt động theo mô hình mới.

Năm 2010, Đại tá Nguyễn Đăng Giáp được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Với những cống hiến suốt hơn 20 năm tại Tổng Công ty G36, Chủ tịch Nguyễn Đăng Giáp được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Đến cuối năm 2025, Chủ tịch Nguyễn Đăng Giáp trực tiếp nắm giữ 17,88 triệu cổ phiếu G36, chiếm 17,24% vốn.

Chủ tịch Tập đoàn Tuần Châu Đào Hồng Tuyển

Cũng sinh năm Giáp Ngọ 1954, ông Đào Hồng Tuyển - Chủ tịch Tập đoàn Tuần Châu là một người con của vùng đất mỏ Quảng Ninh. Ông là cựu binh từng tham gia Đoàn tàu Không số huyền thoại, vận chuyển vũ khí vào chiến trường và đưa cán bộ lãnh đạo vào Nam, ra Bắc qua đường Hồ Chí Minh trên biển.

Sau khi đất nước thống nhất, ông là chiến sĩ tình nguyện Việt Nam chiến đấu ở chiến trường Campuchia. Đầu thập niên 1980, ông ở lại TP.HCM để lập nghiệp từ lĩnh vực nước giải khát, bánh kẹo rồi phân bón...

Nhiều thương hiệu đồ uống vang tiếng một thời đều do ông Tuyển gây dựng như: Thiên Hương, Rừng Hương, nước khoáng Đảnh Thạnh, nước ngọt Hải Phòng, rượu Hà Nội...

Chủ tịch Đào Hồng Tuyển

Năm 1997, Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh (tiền thân Tập đoàn Tuần Châu) được thành lập, ghi dấu ấn trên thương trường với dự án đầu tay là xây dựng con đường vượt biển dài hơn 2km, rộng 15m nối quốc lộ 18 với đảo Tuần Châu.

Hơn 20 năm trước, dưới bàn tay của ông Đào Hồng Tuyển, khu vực đầm lầy Tuần Châu trở thành bãi biển nhân tạo dài 8km cùng đồng thời hình thành Cảng du thuyền nhân tạo hàng đầu Việt Nam.

Năm 2012, vị "chúa đảo" tiếp tục "đổ tiền xuống biển" để xây dựng Cảng quốc tế Tuần Châu 2 với số tiền đầu tư 10.000 tỷ đồng và chính thức đi vào hoạt động năm 2015.

Những năm sau đó, ông Tuyển tiếp tục mở rộng quy mô đầu tư xây dựng các hạng mục nghỉ dưỡng như: Khách sạn Morning Star, Holiday Villa, Cảng Tuần Châu, Tuyến phà Tuần Châu - Cát Bà, "Bộ sưu tập" du thuyền triệu đô Paradise Cruises... biến đảo Tuần Châu thành thiên dường nghỉ dưỡng cao cấp.

Vượt ra khỏi tỉnh Quảng Ninh, Tập đoàn Tuần Châu đầu tư dự án Khu đô thị sinh thái Tuần Châu Ecopark với tổng vốn đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng ở xã Sài Sơn (ngay dưới chân núi chùa Thầy, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai) với bãi biển nhân tạo quy mô lớn tầm cỡ khu vực Đông Nam Á và show diễn thực cảnh "Tinh hoa Bắc Bộ".

Trở lại phía Nam, ông Đào Hồng Tuyển cũng thành lập nhiều pháp nhân quy mô vốn điều lệ lên tới hàng nghìn tỷ đồng để triển khai nhiều dự án bất động sản, hạ tầng…

Chủ tịch VNDirect Phạm Minh Hương

Bà Phạm Minh Hương sinh năm 1966 (Bính Ngọ) tại Thái Bình, có bằng Thạc sỹ Hệ thống thông tin - Đại học Bách khoa Kiev - Liên Xô - Nga. Sau khi về nước bà được phân công dạy tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông với mức lương 105.000 đồng/tháng.

Tuy nhiên, bà chỉ làm công tác giảng dạy trong khoảng 1 năm sau đó trở thành Giám đốc kinh doanh Tiền tệ và thị trường tài chính tại Citibank từ 1995-2002.

Tiếp đến, bà Hương gia nhập Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn SSI và giữ chức vụ Tổng Giám đốc trong 3 năm từ 2003 đến 2005.

Cuối năm 2006, trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam còn non trẻ, bà Phạm Minh Hương cùng chồng là ông Vũ Hiền, thành lập Công ty Tập đoàn đầu tư IPA mà hiện nay Chứng khoán VNDirect (mã VND) là một thành viên trong hệ sinh thái này.

Thế nhưng cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 đã khiến IPA và VNDirect bị ảnh hưởng nặng nề. Nợ đến hạn phải trả, các khoản vay chưa thanh toán, nhân viên đình công bỏ việc, tin đồn lan tràn khắp nơi… Trong cơn bĩ cực ấy, VNDirect dưới sự chèo lái của bà Phạm Minh Hương buộc phải trở nên thực dụng hơn để tìm ra con đường kinh doanh phù hợp.

Bà Phạm Minh Hương - Chủ tịch Chứng khoán VNDirect

Sau khi bà Phạm Minh Hương giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc vào năm 2009, Chứng khoán VNDirect có bước tăng vốn điều lệ khủng từ 50 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng vào tháng 8/2010. Nhiều năm liền, VNDirect trở thành công ty chứng khoán dẫn đầu thị trường.

Năm 2017, bà Hương rút khỏi vị trí CEO rồi trở lại làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc VNDirect vào năm 2018.

Tháng 4/2023, bà Hương rời ghế Chủ tịch HĐQT VNDirect sau 17 năm gắn bó và chỉ còn giữ chức Tổng giám đốc. Chỉ 5 tháng sau, tức tháng 9/2023, bà Phạm Minh Hương trở lại làm Chủ tịch HĐQT VNDirect, vị trí Tổng giám đốc do ông Nguyễn Vũ Long đảm nhận.

Đến cuối năm 2025, nữ Chủ tịch VNDirect sở hữu 44,9 triệu cổ phiếu, tương đương 2,95% vốn VND. Bên cạnh đó bà còn tham gia điều hành hàng loạt doanh nghiệp khác trong hệ sinh thái như: Chủ tịch HĐQT Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện (PTI), Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Quản lý Đầu tư H&H, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư IPAF, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Tư vấn Quản trị IPA, Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư IPA, Thành viên HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A (mã: IPA).

Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy

Ông Trần Hùng Huy sinh năm 1978 (Mậu Ngọ) là con trai ông Trần Mộng Hùng - thành viên sáng lập Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB). Mẹ ông Hùng là bà Đặng Thu Thủy hiện cũng là Thành viên HĐQT ngân hàng này.

Theo giới thiệu của ACB, ông Huy tốt nghiệp cử nhân với ba chuyên ngành quản trị kinh doanh, tài chính và kinh doanh quốc tế vào năm 2000, tốt nghiệp thạc sĩ quản trị kinh doanh vào năm 2002 tại Đại học Chapman, Hoa Kỳ, Tiến sỹ Quản trị Kinh doanh- Đại học Golden Gate - Hoa Kỳ (2011).

Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy

Năm 2012, sau "biến cố" bầu Kiên, ông Trần Hùng Huy gây bất ngờ cho giới tài chính khi đảm nhiệm chức Chủ tịch ACB ở tuổi 34. Đến tháng 4/2013 ông chính thức được bầu làm Chủ tịch ngân hàng này và trở thành vị Chủ tịch trẻ tuổi nhất ngành ngân hàng lúc bấy giờ.

Hơn 10 năm dẫn dắt ACB, Chủ tịch Trần Hùng Huy đã chứng minh tài năng lãnh đạo, đưa ngân hàng ngày càng phát triển mạnh mẽ. Đến cuối năm 2025, tổng tài sản của ACB đã vượt mốc 1 triệu tỷ đồng, tăng 19% chỉ sau một năm.

Tính đến cuối năm 2025, Chủ tịch Trần Hùng Huy sở hữu hơn 176 triệu cổ phiếu, chiếm 3,42% vốn ACB. Bà Đặng Thu Thủy cũng nắm giữ 61,3 triệu cổ phiếu, chiếm 1,19% vốn ngân hàng.

Người sáng lập thương hiệu Kangaroo - Nguyễn Thành Phương

Doanh nhân Nguyễn Thành Phương sinh năm 1978 (Mậu Ngọ), là người sáng lập Công ty cổ phần Tập đoàn Điện lạnh Điện máy Việt Úc với thương hiệu máy lọc nước Kangaroo nổi tiếng.

Chủ tịch Nguyễn Thành Phương

Được biết, ông Nguyễn Thành Phương sinh ra tại một vùng quê ngoại thành Hà Nội trong một gia đình nghèo. Ông tốt nghiệp Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, rồi sang Malaysia học Tiến sĩ.

Năm 2003, Nguyễn Thành Phương khởi nghiệp với sản phẩm máy lọc nước bằng số vốn ít ỏi. Sau một thời gian đảm nhiệm cương vị CEO, hiện ông giữ chức Chủ tịch Công ty cổ phần Tập đoàn Điện lạnh Điện máy Việt Úc.

Sau 20 năm phát triển, hiện nay Kangaroo trở thành thương hiệu đình đám với các sản phẩm điện lạnh, điện máy, điện gia dụng phổ biến. Tập đoàn sở hữu hàng chục nghìn điểm kinh doanh với nhà máy ở cả trong và ngoài nước.

Năm 2018, doanh nhân Nguyễn Thành Phương được biết đến nhiều hơn khi kết hôn với Á hậu Ngô Thanh Thanh Tú kém anh 16 tuổi.

