Đoàn xe 10 chiếc Mercedes-AMG G63 và Range Rover của đội vệ sĩ tháp tùng tỷ phú giàu nhất châu Á: Giá gần 4 triệu USD, thị uy trên đường phố

Đầu năm nay, khối tài sản của tỷ phú Ấn Độ Mukesh Ambani đạt ngưỡng 126 tỷ USD, biến ông thành người giàu thứ 3 trên thế giới. Tuy vậy, do giá cổ phiếu tập đoàn Reliance Industries giảm sâu sau đó, khối tài sản trên bị thu hẹp xuống "chỉ" còn 83,4 tỷ USD, khiến ông tụt xuống vị trí thứ 9 toàn cầu, nhưng vẫn giữ vị thế số 1 châu Á.

Ông Mukesh Ambani từng là tỷ phú giàu thứ 3 thế giới hồi đầu năm nay.

Với khối tài sản như trên, không khó hiểu khi vị tỷ phú 65 tuổi và gia đình đi đâu cũng được vệ sĩ tháp tùng. Theo báo giới Ấn Độ, vị tỷ phú này rất chịu khó đầu tư cho dàn xe vệ sĩ phục vụ mình trong những năm qua. Ông khởi đầu với một đội xe BMW X5, sau đó thay thế dần lên Land Rover Discovery, Land Rover Range Rover và giờ là Mercedes-AMG G 63.

Đội xe tháp tùng xe riêng của vị tỷ phú.

Theo Cartog, với lần nâng cấp đội xe vệ sĩ mới nhất, chỉ riêng giá trị của chúng đã lên tới hơn 3,65 triệu USD. Trong video quay lại đoàn xe của vị tỷ phú, có thể đếm được 7 chiếc Mercedes-AMG G 63 và 3 chiếc Land Rover Range Rover, những con số có lẽ cũng đủ lý giải được số tiền 3,65 triệu USD nói trên.

Đội xe Mercedes-AMG G 63 và Land Rover Range Rover tháp tùng tỷ phú giàu nhất châu Á.

Gần như toàn bộ khối tài sản của vị tỷ phú Ấn Độ tới từ Reliance Industries - tập đoàn của gia đình ông với lĩnh vực kinh doanh rộng khắp từ bán lẻ, viễn thông tới dầu mỏ. Từ 2016 tới nay, vị tỷ phú này liên tục nằm trong Top những tỷ phú giàu nhất thế giới và ông cũng là người giàu nhất Ấn Độ trong 10 năm gần nhất. Ông còn là doanh nhân Ấn Độ duy nhất lọt vào Top những người quyền lực nhất thế giới.

