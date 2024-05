Mưa đá to bằng quả trứng, nắng nóng ở Nghệ An hạ nhiệt

Người dân huyện Tương Dương, Nghệ An nhặt được mưa đá to bằng quả trứng - Ảnh: TÂM PHẠM

Khoảng 16h15 chiều 1-5, người dân tại một số xã miền núi ở huyện Tương Dương, Nghệ An thấy mây đen vần vũ kéo tới. Sau đó, cơn mưa dông trút xuống kèm những hạt mưa đá.

Có những viên mưa đá to như quả trứng gà. Chị Lô Thị Cúc Phương - ngụ bản Pủng, xã Yên Thắng, huyện Tương Dương - cho biết: "Cơn mưa đá kéo dài chừng 30 phút. Chúng tôi lấy được cả chậu mưa đá đủ kích cỡ đem vào thay đá lạnh".

Mưa đá khiến một số mái nhà dân bị xuyên thủng.

Người dân gom mưa đá đem vào uống - Ảnh: TÂM PHẠM

Ngoài huyện Tương Dương, tại một số huyện khác như Kỳ Sơn, Anh Sơn, Đô Lương, Thanh Chương… cũng có mưa dông.

Mưa tới đã kết thúc đợt nắng nóng, nhiệt độ phổ biến ngưỡng 40 độ C kéo dài hơn một tuần qua trên diện rộng Nghệ An.

Trong gần một tháng qua, tại các huyện miền núi Nghệ An xảy ra một số đợt mưa đá và lốc xoáy làm hàng trăm nhà dân bị hư hỏng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu kết hợp với hội tụ gió nên ngày và đêm 1-5, ở Bắc Bộ, khu vực Thanh Hóa - Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15 - 30mm, có nơi trên 50mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự Nghệ An có công văn gửi các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, đơn vị liên quan về việc ứng phó với mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; trong đó có yêu cầu sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ