Xác định được một số người liên quan đến vụ cháy rừng ở Nghệ An

Ngày 1/5, thông tin từ UBND xã Thanh Khai, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, cơ quan công an hiện đã mời 4 người nghi có liên quan đến vụ cháy rừng trên địa bàn xã này lên trụ sở để phục vụ công tác điều tra làm rõ.

Trước đó, khoảng 6h ngày 30/4, đám cháy xuất phát tại khu vực rừng sản xuất ở xóm Tân Phong, xã Thanh Khai, huyện Thanh Chương. Do rừng thông và keo có nhiều thảm thực vật, lá thông khô và thời tiết nắng nóng, gió phơn tây nam thổi mạnh nên đám cháy nhanh chóng lan sang khu vực rừng hỗn giao thuộc địa bàn thị trấn Nam Đàn và xã Nam Thái (huyện Nam Đàn).

Cháy rừng thông giữa thời tiết nắng nóng ở xã Nam Thái, huyện Nam Đàn, Nghệ An.

Sau khi xảy ra vụ cháy, 2 địa phương đã huy động gần 1.000 người tham gia chữa cháy, bao gồm các lực lượng: Cán bộ Kiểm lâm, cán bộ Ban quản lý rừng; cán bộ, công chức, dân quân các xã, thị trấn; cán bộ, công chức cơ quan Huyện ủy, UBND huyện, Ban CHQS huyện, Công an huyện, Công an phòng cháy, chữa cháy số 7, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn, công an xã và toàn thể nhân dân hai địa phương.

Tại huyện Nam Đàn, đám cháy ở thị trấn Nam Đàn (khu vực đền thờ Vua Mai) đã được dập tắt lúc 18h ngày 30/4. Còn đám cháy trên địa bàn xã Nam Thái đến sáng 1/5 mới được khống chế và trưa cùng ngày mới được dập tắt hoàn toàn.

Hiện trường vụ cháy.

Chưa có thống kê cụ thể, nhưng theo ước tính của lực lượng kiểm lâm, diện tích rừng bị cháy khoảng 8,5ha (rừng thông, keo và rừng hỗn giao). Riêng diện tích rừng bị cháy thuộc xã Thanh Khai (huyện Thanh Chương) khoảng 5ha.

Theo ông Trình Văn Nhã, Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương, chính quyền đã đề nghị lực lượng Công an huyện làm rõ, xử lý nghiêm những người liên quan trong vụ cháy rừng giữa thời tiết nắng nóng.

Hiện, Công an huyện đã mời 4 người liên quan vụ cháy rừng lên làm việc. Đồng thời, các cơ quan liên quan đang xác định diện tích rừng bị thiệt hại sau vụ cháy làm căn cứ xử lý. Thời tiết nắng nóng, chính quyền địa phương đã chỉ đạo cấm đốt lửa khu vực gần rừng.

Các lực lượng vẫn đang túc trực đề phòng đám cháy tái bùng phát.

Các cơ quan chức năng 2 huyện Nam Đàn, Thanh Chương đang thống kê diện tích rừng bị cháy và thiệt hại gây ra từ vụ cháy rừng nói trên.

Hiện tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các đơn vị, lực lượng, chính quyền các huyện Nam Đàn, Thanh Chương và người dân tiếp tục nâng cao cảnh giác, không được phép chủ quan vì thời tiết vẫn đang diễn biến khó lường, nắng nóng cao điểm.

Yêu cầu các đơn vị tiếp tục cắt cử người túc trực 24/24h, đề phòng ngọn lửa bùng phát trở lại. Đối với các khu rừng gần với khu dân cư, kho tàng, khi xảy ra cháy, phải chủ động có phương án di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, có biện pháp đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân và các lực lượng khi tham gia chữa cháy rừng.

