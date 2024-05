Nghệ An xử phạt hơn 2.000 trường hợp vi phạm giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Trong tỉnh

Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát giao thông (Công an nghệ An): Trong 5 ngày nghỉ lễ dịp 30/4 và 1/5, lực lượng chức năng đã xử phạt hơn 2.000 trường hợp vi phạm giao thông. Trên địa bàn toàn tỉnh không xảy ra tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông; tình hình trật tự an toàn giao thông được bảo đảm, thông suốt.