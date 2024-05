Kết đắng cho đôi diễn viên ca sĩ lộ clip ngoại tình ngoài công viên

Sau khi Chu Hiên Dương và Ngô Trác Nguyên bị bắt quả tang ngoại tình vào đầu tháng 4, họ trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận Đài Loan (Trung Quốc). 2 nghệ sĩ đã lên tiếng xin lỗi, tuyên bố chấm dứt mối quan hệ tình cảm sai trái. Tuy nhiên, mọi chuyện không hề trôi qua dễ dàng như vậy đối với Chu Hiên Dương và Ngô Trác Nguyên. Theo China Times, không chỉ khán giả mà giới giải trí Đài Loan cũng đang thực hiện động thái tẩy chay 2 gương mặt tai tiếng nói trên.

Khoảnh khắc ngoại tình chấn động của Chu Hiên Dương và Ngô Trác Nguyên bị paparazzi ghi lại vào đầu tháng 4

Không chỉ hứng chịu làn sóng chỉ trích từ công chúng, Chu Hiên Dương và Ngô Trác Nguyên còn nhận hậu quả ngay và luôn sau vụ ngoại tình ầm ĩ

Theo China Times, Chu Hiên Dương đã bị hàng loạt thương hiệu lớn cắt hợp đồng quảng cáo. Trong đó, 1 nhãn hàng giày danh tiếng đã loại Chu Hiên Dương khỏi chiến dịch quảng cáo, hủy tư cách đại sứ của anh. Thậm chí, thương hiệu này còn công khai xóa hình ảnh Chu Hiên Dương trong TVC quảng cáo và cho dừng sự kiện thương mại của nam diễn viên. Chưa dừng lại ở đó, các dự án phim đang trong giai đoạn đàm phán nhận vai của Chu Hiên Dương đều bị nhà sản xuất rút lại lời mời, chuyển giao sang các nam nghệ sĩ khác.

Chu Hiên Dương bị các thương hiệu và nhà sản xuất phim dừng hợp tác

Về phía Ngô Trác Nguyên, cô bị gạch tên khỏi nhiều show diễn sau bê bối làm "tiểu tam" và bị phanh phui đời sống tình ái hỗn loạn. Mới nhất, nữ ca sĩ sinh năm 1996 đã bị ban tổ chức Lễ hội âm nhạc Thượng Ngạn loại bỏ khỏi 2 đêm diễn của chương trình.

Theo tiết lộ từ nguồn tin trong giới, sự nghiệp của Chu Hiên Dương và Ngô Trác Nguyên đang "đóng băng" sau bê bối đời tư. Hình tượng sụp đổ khiến không 1 nhãn hàng hay nhà sản xuất nào muốn tiếp tục hợp tác với 2 nghệ sĩ này. Chưa kể, họ còn phải đối mặt với khoản tiền đền bù hợp đồng không nhỏ cho các đối tác.

Ngô Trác Nguyên bị hủy show hàng loạt

Loạt ảnh, video ôm hôn thân mật ngoài công viên của Chu Hiên Dương và Ngô Trác Nguyên xuất hiện trên khắp mặt báo vào sáng 2/4. Thời điểm này, Hà Tâm Đế - bạn gái Chu Hiên Dương - đang đi công tác ở Hàn Quốc. Theo ETtoday, Chu Hiên Dương và Ngô Trác Nguyên đã lén lút qua lại khi đang hợp tác trong 1 dự án phim.

Sau khi vụ ngoại tình vỡ lở, quản lý thay mặt Chu Hiên Dương lên tiếng xin lỗi. Trong khi đó, Ngô Trác Nguyên khẳng định không phải người thứ 3 và thông báo chấm dứt mối quan hệ với Chu Hiên Dương. Đến ngày 10/4, nam diễn viên họ Chu tiếp tục gây tranh cãi khi chia tay bạn gái Hà Tâm Đế chỉ qua 1 cuộc điện thoại và không có bất kỳ lời xin lỗi nào sau khi ngoại tình. Thái độ hành xử của Chu Hiên Dương hứng vô số chỉ trích từ công chúng.

Cuộc tình 5 năm của Chu Hiên Dương và bạn gái Hà Tâm Đế (trái) đã đổ vỡ sau vụ ngoại tình ầm ĩ. Chu Hiên Dương và "tiểu tam" Ngô Trác Nguyên đến nay vẫn chưa đưa ra bất kỳ lời xin lỗi nào đến Hà Tâm Đế

Chu Hiên Dương sinh năm 1999, là nam diễn viên thế hệ mới được đánh giá cao về thực lực tại showbiz Đài Loan, Trung Quốc. Năm 2020, anh giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc tại Kim Mã. Các tác phẩm nổi bật của Chu Hiên Dương có thể kể đến Hạ Bán Trường, Ảo thuật gia trên cây cầu bộ hành, Khu vực nguy hiểm, Bad Education, Danger Zone... Tai tiếng đời tư lần này được nhận định đặt dấu chấm hết cho con đường thăng tiến của Chu Hiên Dương.

Ngô Trác Nguyên sinh năm 1994, là ca sĩ trẻ từ Australia đến Đài Loan theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật. Cô được đánh giá cao vì có ngoại hình ưa nhìn, giọng hát hay. Tuy nhiên, đời tư của Ngô Trác Nguyên lại vô cùng lộn xộn và bị khán giả yêu cầu rời showbiz. Gần đây, cô bị bạn trai cũ và đồng nghiệp trong giới mỉa mai thẳng mặt thói "bắt cá nhiều tay", ngoại tình.

