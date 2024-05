Truy nã chồng nữ kế toán biển thủ tiền tham ô do vợ “chuyển nhầm”

Trước đó, ngày 20/7/2023, cơ quan CSĐT Công an thị xã Giá Rai (tỉnh Bạc Liêu) đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Hồng Nhi (SN 1986, kế toán Trường tiểu học Phong Tân, xã Phong Tân, là vợ của Tính) về hành vi “Tham ô tài sản”.

Theo điều tra, ngày 27/12/2022, Kho bạc Nhà nước thị xã Giá Rai đã phát đi thông báo về việc Trường Tiểu học Phong Tân không đủ kinh phí chi trả lương tháng 12/2022 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên do rút vượt dự toán.

Quyết định truy nã đối tượng Tính.

Ngày 28/12/2022, lãnh đạo Phòng GD&ĐT thị xã Giá Rai phối hợp UBND xã Phong Tân đã làm việc với Trường Tiểu học Phong Tân. Tại buổi làm việc, bà Nhi, kế toán của trường thừa nhận “chuyển nhầm” chứng từ nhiều lần nên vượt dự toán chi và hứa sẽ nộp tiền lại để đủ kinh phí chi lương tháng 12/2022 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

Theo Phòng GD&ĐT thị xã Giá Rai, khi làm việc trực tiếp, kiểm tra chứng từ thì phát hiện các chứng từ mà bà Nhi đã chuyển là khống, còn tài khoản nhận tiền là của Lê Đức Tính (chồng của Nhi). Tổng số tiền Nhi phải nộp khắc phục là trên 531 triệu đồng trong đó nộp phục hồi dự toán 463,9 triệu đồng, nộp cơ quan BHXH là 67,9 triệu đồng.

Xác minh, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu phát hiện Tính bỏ trốn khỏi địa phương nên ra quyết định truy nã về hành vi trên. Ai biết đối tượng Tính ở đâu đề nghị báo cho cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu (5 Nguyễn Tất Thành, phường 1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu), gặp Trung tá Bùi Minh Đương, ĐT: 0944.51.52.79 để cung cấp thông tin, hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất...

Tác giả: Văn Đức

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân