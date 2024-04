Clip: Người đàn ông vô tình lái ô tô cán trúng con gái 2 tuổi

Your browser does not support the video tag.

Vụ việc chết người xảy ra lúc 11h30 hôm thứ Hai, ngay sau khi gia đình trở về nhà sau đám cưới của một người họ hàng ở Channapatna.

Sau khi trở về nhà, gia đình mang hành lý vào nhà và tiếp tục công việc thường ngày. Trong khi đó, đứa trẻ được xác định là Shazia Jannat đi theo bố và đứng gần cửa xe. Không biết sự có mặt của con gái, người cha đã điều khiển ô tô lao thẳng về phía cô bé.

Người dân địa phương ngay lập tức chạy đến giải cứu đứa trẻ và đưa cô đến bệnh viện gần đó, nơi cô bé tử vong vì vết thương quá nặng. Vụ việc nghiêm trọng cũng đã được ghi lại trên CCTV.

Cảnh sát cho biết người cha đã bị bắt và sau đó được tại ngoại, đồng thời cho biết thêm rằng cuộc điều tra sâu hơn về vụ án đang được tiến hành.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn