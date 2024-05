Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 4/2024

Tham dự phiên họp có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các Sở, ban, ngành.

Quang cảnh phiên họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 4/2024

Tại phiên họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 12/3/2024 và Kết luận số 82-KL/TW, ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty nông, lâm nghiệp.

Giám đốc Sở NN&PTNT Phùng Thành Vinh báo cáo kết quả sắp xếp, đổi mới các Công ty nông, lâm nghiệp

Theo báo cáo, đến năm 2014, trên địa bàn tỉnh có 12 Công ty TNHH MTV nông, lâm nghiệp thuộc diện sắp xếp, đổi mới. Đến nay, tỉnh Nghệ An đã hoàn thành việc sắp xếp, đổi mới 04 công ty lâm nghiệp gồm: Công ty lâm nghiệp Sông Hiếu, Công ty lâm nghiệp Tương Dương, Công ty lâm nghiệp Đô Lương, Công ty lâm nghiệp Con Cuông. Riêng Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Quỳnh Lưu đã sáp nhập với Ban quản lý rừng phòng hộ Quỳnh Lưu thành Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Nghệ An.

Bên cạnh đó đã hoàn thành Cổ phần hóa 03 Công ty bao gồm: Công ty TNHH MTV nông công nghiệp 3/2, Công ty TNHH MTV nông nghiệp Sông Con chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần từ tháng 8/2018; Tổng Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Chè chuyển sang Công ty Cổ phần từ tháng 4/2022. Các Công ty đã đi vào hoạt động ổn định, phát huy hiệu quả. Riêng Công ty TNHH MTV Cà phê cao su đã hoàn thành việc thẩm định, phê duyệt Phương án rà soát, xử lý tài sản, nhà đất; hiện nay do một số vướng mắc liên quan đến việc xác định giá trị doanh nghiệp nên đang tạm dừng để Công ty xử lý, sau đó tiếp tục thực hiện phương án cổ phần hóa theo quy định.

Đối với việc chuyển 03 Công ty (An Ngãi, Xuân Thành và 1/5) thành Công ty TNHH 02 thành viên, đến cuối năm 2020 đã hoàn thành việc thẩm định, phê duyệt Phương án rà soát, xử lý tài sản, nhà đất và phương án sử dụng đất tuy nhiên chưa thực hiện chuyển đổi thành Công ty TNHH 02 thành viên do chưa có văn bản hướng dẫn đấu giá quyền góp vốn để thành lập Công ty TNHH 02 thành viên của cơ quan có thẩm quyền.

Tổng diện tích đất của 11 Công ty nông, lâm nghiệp sau sắp xếp, đổi mới mô hình hoạt động đã được đo đạc bản đồ địa chính cần phải thực hiện lập hồ sơ giao đất, thuê đất, cấp Giấy Chứng nhận là 64.386 ha. Trong đó, tổng diện tích đất của 04 Công ty lâm nghiệp sau sắp xếp, đổi mới hiện đang quản lý sử dụng theo số liệu đo đạc bản đồ địa chính được nghiệm thu là 51.337 ha; diện tích đất đã thu hồi bàn giao lại cho địa phương là 6.886 ha.

Tổng diện tích đất của 07 Công ty nông nghiệp sau sắp xếp, đổi mới đang quản lý sử dụng theo số liệu đo đạc bản đồ địa chính được nghiệm thu là 13.048 ha; diện tích đất đã thu hồi bàn giao lại cho địa phương quản lý là 5.908 ha. Đến nay, có 04 Công ty đã triển khai giao, thuê đất với tổng diện tích 30.691 ha. Các Công ty nông, lâm nghiệp đã cơ bản hoàn thành cắm mốc ranh giới và đo đạc, lập bản đồ địa chính.

Tại phiên họp, các thành viên dự họp đề nghị cần nâng cao năng lực hoạt động của các Công ty nông, lâm nghiệp trong quản lý đất đai, phòng cháy chữa cháy và quản lý rừng; có tình trạng giao đất xấu, đất xa cho người dân…

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với chính quyền địa phương đo đạc, cắm mốc rõ phần đất đã chuyển cho người dân để tránh xẩy ra tình trạng tranh chấp đất đai. Các địa phương rà soát trên địa bàn những khu vực người dân thiếu đất sản xuất để bố trí đất sản xuất cho người dân

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An nhấn mạnh, việc sắp sếp, đổi mới các nông, lâm trường là việc khó, phức tạp; hiện tiến độ sắp xếp đạt yêu cầu đề ra. Trong quá trình sắp xếp, đổi mới còn có tồn tại trong việc bố trí đất đai; chưa có sự chuyển đổi mô hình sản xuất; vốn điều lệ…

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý kết luận nội dung phiên họp

Phát biểu kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý nhấn mạnh, về mặt tổng thể, tỉnh đã thực hiện tốt việc sắp xếp các nông, lâm nghiệp theo đúng phương án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. “Đây là vấn đề khó, vấn đề nhạy cảm, cần phải xem xét kỹ lưỡng nhưng không phải vì thế mà không làm rõ những chủ thể được giao có làm tốt việc quản lý, phát huy hiệu quả kinh tế” – Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cần làm rõ hơn hiệu quả hoạt động của các nông, lâm trường sau sắp xếp. Bên cạnh đó, cần phải nghiên cứu đối với những chủ thể có năng lực, có khả năng, có nguồn vốn lớn, nhân lực nhưng không thể tiếp cận, phát huy được nguồn tư liệu sản xuất, tránh gây lãng phí.

Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị cơ quan chủ trì cần phải làm rõ thực trạng các nông, lâm trường sau sắp xếp có hiệu quả không tại phiên họp Ban Chấp hành Tỉnh ủy sắp tới; đề xuất những giải pháp để phát huy hiệu quả các nông, lâm trường với Ban Chấp hành Tỉnh ủy.

Cũng trong sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất chủ trương ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh về “Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của HĐND tỉnh Nghệ An quy định chế độ dinh dưỡng và một số chính sách hỗ trợ đối với huấn luyện viên, vận động viên thành tích cao tỉnh Nghệ An”; Thống nhất chủ trương tiếp nhận khoản viện trợ: Tổ chức Project Orbis International, Inc tài trợ các phi dự án Tiếp nhận thiết bị chụp hình đáy mắt cho Bệnh viện Nội tiết Nghệ An và Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc tỉnh Nghệ An. Hiệp hội Chấn hưng Thương mại hóa Công nghệ Hàn Quốc chi nhánh tại Việt Nam phối hợp cùng nhóm Chia sẻ tình yêu nhỏ Hà Nội tài trợ dự án “Chia sẻ tình yêu nhỏ”.

