30 vạn du khách đổ về biển Cửa Lò giải nhiệt trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Theo đánh giá chung, an ninh, trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn được bảo đảm, không xảy ra các vụ việc làm mất an ninh, trật tự, ảnh hưởng đến an toàn của du khách. Giá các dịch vụ được niêm yết công khai, công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm được chú trọng nên không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng nào. Thị xã cũng luôn chú trọng đến công tác cứu hộ cấp cứu biển và vệ sinh môi trường.

Ngoài ra, trong những ngày nghỉ lễ, thị xã Cửa Lò còn tổ chức giải bóng chuyền bãi biển mở rộng , đua thuyền mủng trên biển. Đây là những hoạt động thu hút đông đảo du khách đến xem và cổ vũ.

Hơn nữa nhiều điểm đến, điểm check in mới cùng với nhiều dịch vụ vui chơi giải trí hấp dẫn được đưa vào khai thác đã góp phần thu hút khách đến với Cửa Lò ngày một nhiều hơn.

Theo thông báo của Phòng Văn hóa Thông tin thị xã, trong 5 ngày lễ (từ 27/4 – 01/5), toàn thị xã Cửa Lò đón và phục vụ 30 vạn lượt khách du lịch, trong đó khách lưu trú ước đạt 14 vạn lượt. Tổng thu từ các dịch vụ du lịch của thị xã ước đạt 600 tỷ đồng. Lũy kể từ đầu năm 2024 đến nay, thị xã Cửa Lò đã đón khoảng 50 vạn lượt khách du lịch, trong đó khách lưu trú khoảng 22 vạn lượt, doanh thu từ các dịch vụ du lịch ước đạt 850 tỷ đồng. Kết quả này hứa hẹn mùa du lịch 2024 thị xã Cửa Lò sẽ hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về lượng khách, doanh thu đã đề ra.

Tác giả: Hữu Lương

Nguồn tin: cualo.vn