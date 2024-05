Nghệ An: Vây bắt 25 đối tượng nẹt pô, lạng lách trên quốc lộ

Công an huyện Quế Phong (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các cơ quan chức năng vây bắt 25 đối tượng điều khiển xe mô tô, gắn máy không có biển số, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Phần lớn các đối tượng vi phạm đang ở lứa tuổi học sinh

Theo đó, nhằm đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau dịp lễ 30/4 - 1/5, ngày 27/4, Công an huyện Quế Phong triển khai Tổ 373 phối hợp cùng Công an các xã, thị trấn tuần tra vũ trang trên tuyến Quốc lộ 16 dọc từ xã Tiền Phong qua thị trấn Kim Sơn, qua đó kịp thời phát hiện nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe không gắn biển số, lạng lách, nẹt pô,… gây tiếng động lớn.

Tổ công tác đã tổ chức vây bắt 25 đối tượng, sinh năm từ 2005 đến 2010, thường trú khu vực tuyến Quốc lộ 16, trung tâm thị trấn Kim Sơn. ​

Các đối tượng điều khiển xe gắn máy không gắn hoặc che biển số

Các đối tượng có hành điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh và liên tục lạng lách, nẹt pô, bật còi liên tục gây tiếng ồn lớn, không gắn biển số, che lấp biển số, đi dàn hàng ngang.

Công an huyện Quế Phong đã tạm giữ 11 xe mô tô, xe gắn xử lý theo quy định của pháp luật

Tác giả: Hồ Phương

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn