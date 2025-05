Đoàn kiểm tra của Bộ Công an thông báo kết quả kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành.

Quang cảnh hội nghị

Trên cơ sở báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 47-CT/TW của BCH Trung ương về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phòng cháy, chữa cháy (PCCC); Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức huy động của lực lượng PCCC chuyên ngành, Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra tại Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Công thương; Đảng ủy, UBND phường Hà Huy Tập, (thành phố Vinh) và một số đơn vị, cơ sở, Đội PCCC chuyên ngành trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Theo đó, trong thời gian qua, công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) đã được quan tâm chỉ đạo, đạt nhiều kết quả nổi bật, góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự, phục vụ có hiệu quả cho kinh tế - xã hội tỉnh nhà phát triển. Tuy vậy, Nghệ An là tỉnh có khí hậu khắc nghiệt, nắng nóng, hanh khô kéo dài; diện tích lớn, dân số đông, tình hình kinh tế phát triển, tốc độ đô thị hóa nhanh, ngày càng có nhiều nhà cao tầng, trung tâm thương mại, khu công nghiệp đi vào hoạt động... Do đó, tình hình cháy, nổ trên địa bàn tỉnh vẫn còn tiềm ẩn phức tạp, có thời điểm xảy ra còn nhiều; giá trị thiệt hại do cháy, nổ gây ra ở khu vực thành phố, các huyện, thị xã có khu công nghiệp, đô thị phát triển chiếm tỷ lệ thiệt hại cao.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Đức Cường giải trình các nội dung liên quan

Trước tình hình trên, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn PCCC, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC; Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức, hoạt động của lực lượng PCCC chuyên ngành.

UBND tỉnh đã tập trung tham mưu Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và chủ động ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có chất lượng các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác PCCC, qua đó huy động được sức mạnh của các ngành, các cấp và quần chúng Nhân dân tham gia thực hiện tốt công tác PCCC và CNCH. Điển hình là đã thành lập và duy trì hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH ở cấp tỉnh và cấp huyện. Hoạt động chỉ đạo, điều hành của các cấp lãnh đạo đã có sự chuyển biến rõ rệt đối với công tác PCCC.

Tỉnh đã tập trung chỉ đạo các ngành, các cấp đẩy mạnh triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCCC với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực, phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân tham gia PCCC, gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở; qua đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác này.

Đến nay, trên địa bàn đã xây dựng, nhân rộng được 1.118 Tổ liên gia an toàn PCCC; 2.190 điểm chữa cháy công cộng; tuyên truyền, vận động 100% các chung cư, nhà ở hộ gia đình riêng lẻ, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; tiến hành dỡ bỏ hoặc thi công cửa thoát nạn khẩn cấp trên lưới sắt, chuồng cọp tại các lô gia, ban công của các căn hộ; 756.233 hộ gia đình tự trang bị các phương tiện PCCC và CNCH tại chỗ.

Các lực lượng chức năng triển khai thực hiện nghiêm túc công tác quản lý nhà nước về PCCC, nhất là đối với lực lượng Công an và UBND cấp xã; trong đó, đã chú trọng công tác diễn tập các phương án, tổ chức các hội thi về PCCC và CNCH. Thành lập các đoàn liên ngành, tiến hành kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về PCCC theo đúng quy định của pháp luật.

Giai đoạn 2015-2025, tỉnh đã thành lập 31 Đoàn kiểm tra liên ngành; phối hợp các ngành chức năng tổ chức kiểm tra công tác đảm bảo an toàn PCCC đối với 18 chuyên đề, tại 290.090 lượt cơ sở, phát hiện gần 3.000 tồn tại, thiếu sót; ban hành 21.326 văn bản kiến nghị; lập 5.653 biên bản vi phạm hành chính, ban hành quyết định, xử phạt nộp ngân sách Nhà nước số tiền trên 23 tỷ đồng, ra quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với 642 lượt cơ sở vi phạm nghiêm trọng quy định về PCCC; đồng thời yêu cầu các cơ sở vi phạm khắc phục ngay những tồn tại, thiếu sót trong công tác PCCC và CNCH.

Chỉ đạo các lực lượng chức năng thực hiện tốt công tác thường trực, sẵn sàng chiến đấu; triển khai lực lượng, phương tiện cứu chữa kịp thời các vụ cháy, sự cố, tai nạn xảy ra; góp phần hạn chế thiệt hại về người và tài sản do cháy, nổ gây ra.

UBND tỉnh đã thường xuyên quan tâm, đầu tư trang bị phương tiện, cơ sở vật chất, kinh phí cho công tác PCCC và CNCH; nhất là các phương tiện chuyên dùng cho lực lượng Cảnh sát PCCC; quan tâm chế độ, chính sách, trang bị phương tiện cho lực lượng Dân phòng.

Trung tướng Nguyễn Tuấn Anh – Cục trưởng Cục C07, Bộ Công an, Phó Trưởng đoàn đề nghị tỉnh Nghệ An xử lý dứt điểm các tồn tại trong công tác PCCC

Bên cạnh đó, công tác chỉ đạo, điều hành tại một số đơn vị cấp huyện, cấp xã còn thiếu quyết liệt, chưa sâu sát; việc tổ chức thực hiện các kế hoạch, văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và của cơ quan chức năng cấp trên còn chậm, thiếu đồng bộ. Việc kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự xây dựng, chuyển đổi công năng sử dụng sai quy định chưa được thực hiện thường xuyên, triệt để; vẫn còn hiện tượng buông lỏng quản lý tại cấp cơ sở, nhất là đối với các công trình cải tạo thành chung cư mini hoặc nhà trọ cho thuê. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ công tác PCCC (trụ nước, giao thông tiếp cận, nguồn nước chữa cháy...) còn thiếu, yếu, chưa đáp ứng yêu cầu đối với khu dân cư tập trung, khu nhà trọ, chung cư mini trong các khu vực đông dân cư.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ tiếp thu các ý kiến của đoàn kiểm tra để tiếp tục thực hiện tốt công tác PCCC và CNCH

Mặc dù được kiểm tra, hướng dẫn, tuyên truyền, chấn chỉnh thường xuyên, tuy nhiên, một số cơ sở chưa thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về PCCC; đặc biệt đối với một số cơ quan, đơn vị, lực lượng PCCC cơ sở chưa thực hiện nghiêm công tác tự kiểm tra bảo đảm PCCC và CNCH; chưa thường xuyên tập huấn nâng cao trình độ, năng lực trong xử lý các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn, dẫn đến khi xảy ra cháy còn lúng túng, chưa chủ động trong triển khai các mặt công tác PCCC theo phương châm “04 tại chỗ”. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và hướng dẫn kỹ năng PCCC, thoát nạn cho người dân chưa được triển khai thường xuyên, chưa thực sự hiệu quả; một bộ phận người dân còn chủ quan, lơ là, thiếu kiến thức, kỹ năng cơ bản về PCCC và CNCH.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến phát biểu

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến đề nghị tỉnh Nghệ An cần khẩn trương xây dựng kế hoạch khắc phục toàn bộ những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong công tác PCCC và CNCH; phân công rõ trách nhiệm của các Sở ngành, UBND các xã, phường, thị trấn. Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các Sở, ngành tham mưu địa phương hoàn thành việc tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 47 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác PCCC. Tiếp tục quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, thực chất các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Bộ Công an trong công tác PCCC và CNCH, trọng tâm là Chỉ thị số 01/CT-TTg, Chỉ thị số 19/CT-TTg và Công điện số 27/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức triển khai Luật PCCC và CNCH ngay khi Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2025. Chuẩn bị các thiết bị truyền tin báo cháy kết nối với hệ thống Cơ sở dữ liệu về PCCC, CNCH và truyền tin báo cháy đối với nhà ở thuộc khu vực không bảo đảm hạ tầng giao thông hoặc nguồn nước phục vụ chữa cháy theo quy định của pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật trong hoạt động PCCC.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh, Nghệ An cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức và người dân trong phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH. Xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH ở cơ sở rộng khắp, chất lượng, hiệu quả, thực hiện tốt phương châm “04 tại chỗ”. Phối hợp với các phương tiện thông tin, đại chúng Trung ương và địa phương nâng cao chất lượng, tăng số lượng các bản tin về công tác PCCC và CNCH; đa dạng các hình thức tuyên truyền để truyền tải đến người dân hiệu quả. Đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn đi đôi với xử lý nghiêm các vi phạm quy định về PCCC và CNCH…

Giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2025, tình hình cháy, nổ trên địa bàn tỉnh tuy được kìm giữ nhưng toàn tỉnh vẫn còn xảy ra 785 vụ cháy, làm chết 14 người, bị thương 06 người, thiệt hại tài sản trên 111 tỷ đồng và hơn 300 ha rừng bị ảnh hưởng; xảy ra 06 vụ nổ, làm chết 01 người, bị thương 17 người, thiệt hại về tài sản khoảng 06 tỷ đồng. Các vụ cháy, nổ cơ bản được tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ kịp thời, không để cháy lan rộng, kéo dài, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã tổ chức cứu nạn 321 vụ tai nạn, sự cố; trực tiếp cứu được 243 người; tìm vớt, đưa 255 thi thể nạn nhân đuối nước, mắc kẹt ra ngoài. Đã huy động 623 lượt phương tiện cùng 3.539 lượt cán bộ chiến sỹ lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, phối hợp lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC chuyên ngành, lực lượng PCCC cơ sở, các đơn vị quân đội và quần chúng nhân dân tham gia tổ chức CNCH kịp thời, có hiệu quả 321 vụ tai nạn, sự cố xảy ra trên địa bàn.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn