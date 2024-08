Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra tại Ban Thường vụ Thành ủy Vinh

Toàn cảnh buổi làm việc

Tham dự buổi làm việc, có đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh - Trưởng đoàn kiểm tra và các thành viên đoàn kiểm tra theo Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Về phía Ban Thường vụ Thành ủy và Thành phố Vinh, có đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố cùng các đồng chí trong Thường trực Thành ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, đại diện lãnh đạo các phòng có liên quan và Lãnh đạo Công an thành phố...

Thành phố Vinh là địa bàn trọng điểm về kinh tế - văn hóa – xã hội, thu hút đầu tư của tỉnh. Thời gian qua, nhiều chủ trương, quy định, hướng dẫn về công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) của Trung ương, của Tỉnh đã được cấp ủy, chính quyền thành phố Vinh triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt.

Đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh - Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra tại Ban Thường vụ Thành ủy Vinh về việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kết luận số 02 ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47 ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác PCCC. Cụ thể, đối với Ban Thường vụ Thành ủy, đã tổ chức quán triệt đầy đủ, kịp thời Kết luận số 02 của Ban Bí thư đến các tổ chức cơ sở đảng và cán bộ chủ chốt từ thành phố đến phường, xã thông qua hội nghị báo cáo viên; đã ban hành kế hoạch để chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 02 của Ban Bí thư. Chỉ đạo UBND thành phố, các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố và các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc kịp thời quán triệt đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện Kết luận số 02, qua đó đã nâng cao nhận thức, phát huy sức mạnh toàn dân trong công tác PCCC và CNCH. Nội dung công tác PCCC và CNCH được đưa vào cuộc họp Ban Thường vụ và hội nghị giao ban Khối Nội chính. Sau hội nghị, đã ban hành kết luận giao nhiệm vụ cho các ban, ngành, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện, trong đó có nhiệm vụ thực hiện công tác PCCC và CNCH. Đã chỉ đạo HĐND thành phố tổ chức giám sát việc thi hành pháp luật về PCCC; qua đó làm rõ những hạn chế, khó khăn; kiến nghị UBND thành phố, Đội Cảnh sát PCCC Công an thành phố, 25 đơn vị phường, xã triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác này. Ngoài ra, nội dung chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống cháy, nổ, thiên tai được đưa vào tiêu chí chấm điểm, đánh giá xếp loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hằng năm.

Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra cũng đã thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra nội dung này đối với đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố và đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố. Trong đó, nổi bật là đã chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật PCCC và CNCH; chỉ đạo ban hành các văn bản triển khai thực hiện hiệu quả công tác PCCC và CNCH; chỉ đạo tổ chức các hội nghị tập huấn, nâng cao nghiệp vụ về công tác PCCC và CNCH; chỉ đạo thành lập Ban chỉ đạo công tác PCCC và CNCH thành phố hoạt động hiệu quả. Phong trào toàn dân tham gia công tác PCCC và CNCH cũng được thực hiện tốt; cụ thể, đã chỉ đạo UBND các phường, xã thành lập và kiện toàn 348 đội dân phòng với hơn 3.200 đội viên, thành lập lực lượng PCCC cơ sở với gần 10.700 người, xây dựng 1.045 mô hình an toàn về PCCC. Đã chỉ đạo khắc phục kịp thời các hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra tại Kết luận thanh tra của Công an tỉnh Nghệ An về việc chấp hành các quy định về PCCC đối với trụ sở UBND thành phố. Chỉ đạo các phòng, ban, ngành, UBND các phường, xã thường xuyên đôn đốc, theo dõi, tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về PCCC đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn… Công tác xây dựng, triển khai các kế hoạch bảo đảm an toàn cháy, nổ trong các hoạt động, sự kiện văn hóa, chính trị trên địa bàn và công tác xây dựng, tổ chức thực tập các phương án chữa cháy, phương án CNCH cũng được chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Ngoài ra, đã quan tâm, chỉ đạo bố trí ngân sách phục vụ phát triển nguồn nhân lực, xây dựng cơ sở vật chất, trang bị phương tiện, cơ sở vật chất phục vụ công tác chữa cháy, CNCH bảo đảm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bên cạnh những ưu điểm, kết quả đạt được, Đoàn kiểm tra cũng đã chỉ ra một số vấn đề cần lưu ý trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kết luận số 02 của Ban Bí thư tại Ban Thường vụ Thành ủy Vinh để kịp thời khắc phục, chấn chỉnh trong thời gian tới.

Tác giả: Hồng Hạnh – Minh Khôi

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn