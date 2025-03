Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị thông qua kết quả kiểm tra với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Toàn cảnh buổi làm việc.

Chiều 13/3, Đoàn kiểm tra số 1917 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An để thông qua báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ công tác năm 2025 đối với Ban Thường vụ tỉnh Nghệ An.

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Nguyễn Nam Ninh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra số 1917 đã thông báo dự thảo báo cáo, kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An với các nội dung về: Tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Kết luận số 121-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tổng kết Nghị quyết số 18, gắn với việc thành lập và hoạt động của các Đảng bộ mới; việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Kết luận số 118-KL/TW điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Chỉ thị số 35; việc quán triệt triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; việc thực hiện Kết luận số 123-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Đề án bổ sung về phát triển kinh tế-xã hội năm 2025, với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An.

Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra đánh giá, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và đã có các chương trình hành động triển khai thực hiện cụ thể, bài bản, trên cơ sở đó, sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, bảo đảm không bỏ sót, chồng chéo, trùng lặp chức năng, nhiệm vụ, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Báo cáo cũng nêu lên một số tồn tại, hạn chế và đề xuất những nội dung để Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tập trung giải quyết, khắc phục trong thời gian tới trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra số 1917 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng, quyết tâm, quyết liệt những kết quả đạt được của tỉnh Nghệ An, các cơ quan, đơn vị của tỉnh trong thời gian vừa qua đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy nghiêm túc quán triệt, thực hiện có hiệu quả các quy định, kết luận của Trung ương với nhiều kết quả tích cực.

Đối với Nghị quyết 18-NQ/TW, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, với quyết tâm chính trị cao, động lực lớn, hành động quyết liệt, nhất quán, phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, triển khai đúng tiến độ, lộ trình công việc đề ra, nhất là việc xây dựng đề án trọng tâm; ngoài ra cần tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao hơn nữa trong nhân dân. Trong quá trình làm phải nắm bắt, định hướng dư luận, kịp thời phát hiện những vấn đề phát sinh trong cán bộ, đảng viên, đồng thời cảnh giác với các âm mưu của các thế lực thù địch.

Đồng chí Nguyễn Trọng nghĩa đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An cần tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ, chuẩn bị các phương án khi không tổ chức cấp huyện, tiếp tục sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, các chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy cần phải theo dõi chặt chẽ không để lại những khoảng trống, không ảnh hướng đến phát triển kinh tế; quyết liệt tập trung giải quyết các điểm nghẽn, các tồn đọng….

Việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã theo tinh thần “vừa chạy vừa xếp hàng” để kịp thời tiến hành đại hội Đảng các cấp theo kế hoạch đã đề ra. Việc sáp nhập phải bảo đảm đồng bộ hệ thống Đảng, chính quyền và đoàn thể, Khối đoàn thể phải mạnh ở cơ sở, ở xã…Nghệ An phải chuẩn bị tốt Đại hội Đảng các cấp với tinh thần cao nhất, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đánh giá tiềm năng, dư địa của tỉnh Nghệ An là rất lớn, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu tỉnh Nghệ An cần rà soát, xác định lại nguồn lực, dư địa phát triển cũng như các cực tăng trưởng mới của địa phương; tiếp tục thực hiện, ứng dụng hiệu quả khoa học công nghệ, chuyển đổi số trên tất cả các ngành, lĩnh vực; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút nhân tài trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, giữ vững quốc phòng, an ninh, an toàn xã hội; tuyên truyền về cơ chế chính sách đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực để tỉnh Nghệ An vươn lên giàu đẹp.

Với những kiến nghị đề xuất cụ thể của tỉnh, đoàn kiểm tra tiếp thu, nghiên cứu, tổng hợp báo cáo.

