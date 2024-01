Đoàn giám sát của Ủy ban Đối ngoại Quốc hội khảo sát và làm việc tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy

Tham gia đoàn có đồng chí Trần Văn Hằng – Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội; các thành viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội.

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Bùi Đình Long – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành.

Đoàn khảo sát tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy

Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy quản lý, bảo vệ đường biên giới dài 13,748km gồm 06 mốc quốc giới và 02 cọc dấu, tiếp giáp với huyện Xay Chăm Phon, tỉnh Bô Ly Khăm Xay, CHDCND Lào. Khu vực biên giới là Xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An có 01 cửa khẩu quốc gia Thanh Thủy – Nậm On. Trong thời qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới xã Thanh Thủy ổn định, chủ quyền lãnh thổ được giữ vững.

Đoàn giám sát làm việc với Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy

Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy đang thực hiện Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Lãnh đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy báo cáo tình hình thực hiện các Nghị định giữa Việt Nam và Lào trên địa bàn

Sau khi 02 văn kiện pháp lý về biên giới Việt Nam – Lào có hiệu lực, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về thực hiện các nội dung của Hiệp định. Đơn vị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác học tập, giáo dục, quán triệt hai văn kiện pháp lý trên cho cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị; phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới của nước bạn Lào tổ chức tuyên truyền trực tiếp qua hành khách xuất, nhập cảnh qua cửa khẩu; tuyên truyền qua các đợt giao lưu hữu nghị giữa hai huyện, hai xã và các bản kết nghĩa hai bên biên giới...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đề nghị Đoàn giám sát kiến nghị Quốc hội sớm bổ sung kinh phí để hoàn thiện cơ sở vật chất tại cửa khẩu Thanh Thủy

Đơn vị đã quán triệt, triển khai thực hiện, duy trì nghiêm túc các nội dung quy định tại Hiệp định về quản lý, kiểm soát tại cửa khẩu. Công tác kiểm soát xuất, nhập khẩu được thực hiện nghiên túc, chặt chẽ, đảm bảo các hoạt động lưu thông biên giới, chấp hành các thỏa thuận đã ký kết giữa chính phủ hai nước Việt Nam - Lào và quy định của pháp luật về xuất nhập khẩu…

Đoàn giám sát chụp ảnh lưu niệm tại cột mốc số 460 trên tuyến biên giới giữa nước CHXHCN Việt Nam và CHDCND Lào

Tuy nhiên, hiện nay đơn vị chưa triển khai, thực hiện được nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại khoản 4, Điều 50 Hiệp định quy chế biên giới “Cấp phép qua lại biên giới cho cư dân biên giới nước mình khi họ có yêu cầu qua khu vực biên giới nước kia theo quy định của hiệp định này” làm ảnh hưởng đến quyền lợi của cư dân biên giới. Cư dân biên giới hai bên (cư dân xã Thanh Thủy và cư dân các Bản tiếp giáp của Lào) chưa được cấp giấy tờ xuất, nhập cảnh qua cửa khẩu theo chính sách của cư dân biên giới. Cư dân biên giới phía Bạn (Lào) đã được Đồn Công an Năm On cấp Giấy phép qua lại biên giới cho cư dân, nhưng không đủ điều kiện để nhập cảnh vào Việt Nam…

Đoàn giám sát trao tặng quà cho Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy

Căn cứ vào tình hình thực tế, kết quả thực hiện các điều ước quốc tế thời gian qua, Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy đề xuất, kiến nghị Chính phủ hướng dẫn, chỉ đạo việc ký thỏa thuận loại giấy tờ xuất, nhập cảnh cho cư dân biên giới để cư dân biên giới được đi lại thuận lợi. Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội quan tâm hội đàm, thống nhất với nước bạn Lào việc thực hiện các thủ tục nâng cấp cửa khẩu Thanh Thủy lên cửa khẩu chính để có đủ cơ sở pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện cơ giới đường bộ xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Thanh Thủy theo quy định, đồng thời thúc đẩy lộ trình nâng cấp cửa khẩu Thanh thủy lên cửa khẩu Quốc tế…

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long trao quà cho các hộ nghèo xã Thanh Thủy

Dịp này, Đoàn giám sát Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội đã trao 40 suất quà cho các hộ nghèo xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương.

* Cũng trong chiều nay, Đoàn giám sát Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội đã đến làm lễ dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn tại xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương.

Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, tuyến Quốc lộ 15A – nơi có địa danh Truông Bồn là vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, nơi kết nối các huyết mạch giao thông Bắc – Nam. Truông Bồn trở thành toạ độ lửa trong các cuộc ném bom leo thang của đế quốc Mỹ vào miền Bắc nước ta nhằm cắt đứt huyết mạch giao thông vận chuyển nhân lực, vật lực chi viện cho chiến trường miền Nam.

Đoàn công tác dâng hương tưởng niệm các 13 anh hùng liệt sỹ tại Khu mộ chung

Đoàn công tác nghe thuyết minh về sự hy sinh anh dũng của “Tiểu đội thép”

Từ năm 1964 - 1968, không quân Mỹ đã trút xuống Truông Bồn gần 19.000 quả bom các loại và hàng chục ngàn quả tên lửa, tàn phá 211 thôn, làng dọc tuyến đường hòng hủy diệt Truông Bồn, phá bỏ huyết mạch giao thông quan trọng. Nơi đây đã có 1.240 cán bộ, chiến sĩ đã dũng cảm chiến đấu và anh dũng hy sinh; trong đó có sự hy sinh oanh liệt của 13 chiến sĩ thanh niên xung phong “Tiểu đội thép" thuộc Đại đội Thanh niên xung phong 317, Đội 65, Tổng đội Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước, tỉnh Nghệ An.

Đoàn công tác tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ

Dâng lẵng hoa tươi thắm và nén hương thơm lên anh linh các Anh hùng liệt sĩ, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Vũ Hải Hà và đoàn công tác đã bày tỏ lòng thành kính, tri ân sâu sắc công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tại “toạ độ lửa” Truông Bồn; nguyện hứa noi gương các anh hùng liệt sỹ, nỗ lực, sáng tạo, đổi mới trong công tác, góp phần xây dựng Quốc hội vững mạnh, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn