Đình Bắc: 'Tôi không thể di chuyển bình thường'

Đình Bắc chỉ đá chính trận ra quân thắng Jordan 2-0 và thi đấu 73 phút. Sau đó, chấn thương khiến anh chỉ vào sân từ ghế dự bị, với 28 phút trước Kyrgyzstan (2-1) và 45 phút trước Arab Saudi (1-0). Đến tứ kết, chấn thương bất ngờ của Lê Viktor buộc Đình Bắc phải vào sân từ phút 39, rồi đá đến hết hiệp phụ, trên sân Prince Abdullah Al Faisal tối 16/1.

"Tôi bị đau cơ háng. Tôi hầu như không thể di chuyển một cách bình thường trong buổi tập trước trận gặp UAE", Đình Bắc nói ở khu vực phỏng vấn hỗn hợp sau trận. "Tôi chỉ có thể nhận, chuyền và dứt điểm bằng chân trái, còn chân phải rất khó khăn".

Tiền đạo Việt Nam Nguyễn Đình Bắc (áo đỏ) đánh đầu ngược nâng tỷ số lên 2-1, trong trận thắng UAE 3-2 ở tứ kết VCK U23 châu Á 2026, trên sân Prince Abdullah Al Faisal ở Jeddah, Arab Saudi ngày 16/1/2026. Ảnh: AFC

Tiền đạo sinh năm 2004 đã trao đổi chuyện này với HLV Kim Sang-sik, và xác định chỉ có thể vào sân từ ghế dự bị. Trước khi vào sân, anh được xoa dầu nóng để giảm đau. "Trước UAE, tôi không thể di chuyển cường độ cao liên tục, vì như vậy nguy hiểm hơn cho chấn thương", Đình Bắc nói thêm.

Dù vậy, tiền đạo đeo áo số 7 vẫn tỏa sáng với một bàn và một kiến tạo. Phút 39, anh liên tục ngoặt bóng trong vòng cấm biên trái, trước khi căng ngang thuận lợi cho Nguyễn Lê Phát đệm vào lưới trống mở tỷ số. Đến phút 62, Đình Bắc đón đường tạt của Phạm Minh Phúc ở biên phải, rồi đánh đầu ngược ngẫu hứng đưa bóng vào góc xa nâng tỷ số lên 2-1.

Bàn thắng này gợi nhớ đến pha đánh đầu ngược của chính Đình Bắc để mở tỷ số, trong trận Việt Nam thua Nhật Bản 2-4 ở lượt ra quân vòng bảng Asian Cup 2023. "Mỗi bàn thắng có ý nghĩa khác nhau. Bàn vào lưới Nhật Bản là kỷ niệm đầu đời tôi khoác áo ĐTQG ra sân chơi châu Á. Còn bàn trước UAE là góp chút sức lực để giúp đội chiến thắng", anh cho hay.

Tính từ đầu VCK U23 châu Á 2026, Đình Bắc đã in dấu giày vào 4 trong 8 bàn của đội tuyển. Với ba bàn thắng, anh xếp nhì danh sách lập công nhiều nhất khi bằng Shusuke Furuya, Ryunosuke Sato (Nhật Bản). Dẫn đầu với một bàn nhiều hơn là Ali Azaizeh (Jordan) và Leonardo Shahin (Lebanon), nhưng đều hết cơ hội nâng cao thành tích, do đội của họ đã dừng bước.

Trước khi vào thay người trong trận gặp UAE, Đình Bắc được HLV Kim Sang-sik chỉ đạo cố gắng kiểm soát bóng ở phần sân đối phương để làm chậm nhịp thi đấu của đối phương và tìm kiếm cơ hội. Cách chơi này đã giúp anh ghi mở tỷ số.

Tuy nhiên, UAE cũng cho thấy sự lỳ lợm khi đều gỡ bàn chỉ sau ít phút. Dù vậy, Đình Bắc và đồng đội không nao núng. "Tôi động viên đồng đội bình tĩnh, không đánh mất thế trận, không tâm lý, cố gắng kiểm soát bóng, tạo khoảng trống và gây sức ép lên đối phương", anh cho biết thêm.

Đây là lần thứ hai Việt Nam vào bán kết U23 châu Á, sau năm 2018 dưới thời HLV Park Hang-seo. Đối thủ lần này sẽ đội thắng trong trận tứ kết giữa Uzbekistan - Trung Quốc hôm nay.

Việt Nam có lợi thế hơn một ngày nghỉ. Ban huấn luyện kỳ vọng các cầu thủ sẽ hồi phục tốt, đồng thời tiến hành họp rút kinh nghiệm sau trận thắng UAE. Cá nhân Đình Bắc cũng quyết tâm chạy đua để có thể trạng tốt nhất cho trận bán kết vào ngày 20/1.

Tác giả: Hiếu Lương

Nguồn tin: vnexpress.net