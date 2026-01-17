U23 Việt Nam được thưởng 1,2 tỉ đồng sau khi đánh bại U23 UAE

U23 Việt Nam (áo đỏ) xuất sắc giành vé vào bán kết U23 châu Á - Ảnh: AFC

Rạng sáng 17-1, U23 Việt Nam đã giành chiến thắng 3-2 trước U23 UAE ở tứ kết U23 châu Á 2026 sau 120 phút thi đấu quả cảm.

Lê Phát là người lập công mở tỉ số trận đấu nhưng chúng ta ngay lập tức để đối thủ gỡ hòa ngay trong hiệp 1. Đình Bắc tiếp tục có ngày thi đấu chói sáng khi ghi bàn đưa trận đấu lên 2-1.

Dù để đối thủ gỡ hòa 2-2 và phải bước vào hiệp phụ, tuy nhiên “những chiến binh sao vàng” đã chứng minh bản lĩnh vững vàng để ghi bàn thắng quyết định. Minh Phúc là người hùng mang về chiến thắng chung cuộc 3-2 cho U23 Việt Nam.

Để kịp thời động viên các cầu thủ trẻ Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn đã thưởng nóng 1,2 tỉ đồng cho đội tuyển U23 Việt Nam với thành tích vào bán kết.

U23 Việt Nam đã được thưởng 3,1 tỉ đồng từ đầu giải - Ảnh: AFC

Trước đó, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cũng đã thưởng 1,9 tỉ đồng sau khi vượt qua vòng bảng. Tổng cộng, U23 Việt Nam đã nhận được 3,1 tỉ đồng từ đầu VCK U23 châu Á đến nay.

Tại bán kết, đoàn quân HLV Kim Sang Sik sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu Uzbekistan và Trung Quốc vào hôm nay (17-1).

Tác giả: Thanh Định

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ