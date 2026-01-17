Ảnh chế Đình Bắc xuất thần giúp U23 Việt làm nên lịch sử trước UAE

Tối 16/1 (giờ Việt Nam), tuyển U23 Việt Nam giành chiến thắng nghẹt thở trước U23 UAE với tỷ số 3-2, giành quyền vào bán kết U23 châu Á 2026. Các cầu thủ thi đấu thăng hoa, đem đến những bàn thăng đẹp mắt vào lưới đối thủ trong suốt 120 phút của trận đấu. Ảnh: Chuyện của Hà Nội.
Ngay sau trận đấu, loạt ảnh chế ăn mừng chiến thắng tràn ngập mạng xã hội. Trong đó, tài cầm quân của HLV Kim Sang-sik lại được ca ngợi, xứng với "ma thuật đen" mà người hâm mộ dành cho ông trước đó. Ảnh: Vẽ vu vơ.
Ảnh chế "rất Việt Nam" của HLV Kim Sang-sik khiến nhiều dân mạng bật cười. Với chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 UAE, nhà cầm quân người Hàn Quốc tiếp tục ghi dấu ấn đậm nét trong hành trình dẫn dắt các đội tuyển trẻ Việt Nam khi nối dài chuỗi thành tích toàn thắng đầy ấn tượng. Ảnh: 911 What's your emergency.
Một trong những cầu thủ tỏa sáng nhất trận tứ kết tối 16/1 là Đình Bắc. Ngay khi được tung vào sân ở phút thứ 35, anh nhanh chóng có pha kiến tạo cho Lê Phát ghi bàn mở tỷ số. Sau đó, chính cầu thủ số 7 sau đó là người nâng tỷ số lên cho U23 Việt Nam ở phút thứ 62 với cú đánh đầu ngược. Ảnh: Troll bóng đá.
Đình Bắc liên tục có những pha tranh chấp, cướp bóng từ đối thủ khiến nhiều người hâm mộ thán phục. Bình luận viên bình luận trận đấu còn ca ngợi anh là "cục vàng" trong tay HLV Kim Sang-sik. Ảnh: Thể thao 247.
Trận tứ kết gặp U23 UAE cũng chứng kiến nhiều pha bóng nghẹt thở, thậm chí "thót tim" cho người hâm mộ Việt Nam. Một trong số đó là pha ghi bàn vào lưới thủ môn Trung Kiên ở hiệp 1. Tuy nhiên, trọng tài nhanh chóng không công nhận bàn thắng vì bóng đã chạm tay số 10 bên phía U23 UAE. Công tác trọng tài ở trận tứ kết cũng nhận được nhiều lời khen ngợi từ dân mạng Việt. Ảnh: Troll bóng rổ.
Trước đó trong hiệp 1, tuyển U23 Việt Nam có bàn mở tỷ số ở phút thứ 39 với pha lập công của Lê Phát. Cầu thủ vừa đón tuổi 19 cách đây ít ngày có pha dứt điểm cận thành đẹp mắt. Tuy nhiên chỉ sau ít phút, U23 UAE đã có bàn gỡ hòa bằng pha đánh đầu của Junior Ndiaye. Ảnh: Tùm lum chuyện.
Cũng trong hiệp 1, Lê Viktor dính chấn thương trong một pha tranh chấp bóng khiến anh phải rời sân. Hình ảnh nam cầu thủ bị choáng, đi không vững khiến nhiều người hâm mộ xót xa. Cũng từ tình huống này, HLV Kim Sang-sik phải sớm tung Đình Bắc vào sân. Ảnh: Vẽ vu vơ.
Tác giả: Mai An
Nguồn tin: znews.vn