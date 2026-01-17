Ảnh chế Đình Bắc xuất thần giúp U23 Việt làm nên lịch sử trước UAE

Một trong những cầu thủ tỏa sáng nhất trận tứ kết tối 16/1 là Đình Bắc. Ngay khi được tung vào sân ở phút thứ 35, anh nhanh chóng có pha kiến tạo cho Lê Phát ghi bàn mở tỷ số. Sau đó, chính cầu thủ số 7 sau đó là người nâng tỷ số lên cho U23 Việt Nam ở phút thứ 62 với cú đánh đầu ngược. Ảnh: Troll bóng đá.