Điều gì xảy ra khi sáng nào cũng ăn xôi, bánh mì?

Theo ứng dụng Carb Manager, một bát xôi nấu chín (khoảng 174 g) chứa 35 g carbs; 0,3g chất béo; 0,1 g đường; 1,7 g chất xơ; 3,5g protein và 169 calo. Trong khi đó, một bát bánh mì (khoảng 45 g) chứa 21 g carbs; 1,5 g chất béo; 2,6 g đường; 1,2 g chất xơ; 4 g protein và 120 calo.

Xôi và bánh mì là hai món ăn sáng rất quen thuộc đối với nhiều người vì sự tiện lợi, đa dạng và ngon miệng. Hai món ăn này vốn là nguồn tinh bột giàu năng lượng, song hàm lượng chất xơ, vitamin và khoáng chất không cao.

Trong thực tế, người Việt thường ăn kèm xôi hoặc bánh mì với giò chả, ruốc, trứng, pate, xúc xích… Những thực phẩm này bổ sung thêm đạm và chất béo, nhưng đồng thời cũng làm tăng đáng kể tổng lượng calo, chất béo bão hòa và natri trong khẩu phần.

Đây đều là những món ngon, quen thuộc, song nếu ăn quá nhiều hay lặp lại thường xuyên vào bữa sáng có thể làm tăng nguy cơ dư thừa năng lượng và ảnh hưởng sức khỏe về lâu dài.

- Đường huyết bất thường:

Theo Health Digest, việc ăn nhiều thực phẩm giàu carbohydrate và đường đơn như xôi hay bánh mì khi bụng đói có thể làm tăng nhanh đường huyết, từ đó làm gia tăng nguy cơ tiểu đường type 2.

Nguyên nhân là hai món ăn này có chỉ số đường huyết (GI) cao, khiến glucose trong máu tăng đột ngột. Với người đã mắc tiểu đường, tình trạng này đặc biệt nguy hiểm vì có thể thúc đẩy các biến chứng mạn tính như tổn thương thần kinh, thận hoặc mạch máu.

- Dẫn đến đầy hơi, táo bón:

Xôi chứa nhiều amylopectin nên có độ dẻo, đồng thời mất nhiều thời gian để tiêu hóa, dễ gây cảm giác đầy bụng, khó chịu. Trong khi đó, bánh mì thường có hàm lượng natri cao và chứa các loại đường như lactose, fructose, có thể làm tích tụ khí trong đường ruột.

Ăn nhiều bánh mì có thể khiến dạ dày đầy hơi, làm tăng nguy cơ táo bón và khó tiêu. Với những người vốn đã có vấn đề tiêu hóa, việc sử dụng xôi hoặc bánh mì thường xuyên có thể khiến tình trạng trở nên nặng nề hơn.

- Gây mệt mỏi, nhanh đói hơn:

Theo Live Strong, xôi và bánh mì đều có chỉ số đường huyết (GI) cao, làm từ bột tinh luyện và ít chất xơ. Những đặc điểm này khiến đường huyết tăng nhanh rồi hạ xuống đột ngột, dễ dẫn đến cảm giác đói giữa buổi. Hệ quả là bạn có xu hướng thèm ăn, mệt mỏi, thiếu năng lượng và giảm hiệu suất làm việc trong ngày.

- Tăng nguy cơ mụn trứng cá:

Theo Health Digest, khi thăm khám tình trạng mụn, bác sĩ da liễu thường sẽ quan tâm đến chế độ ăn uống. Việc tiêu thụ nhiều bánh mì hay xôi mỗi ngày có thể là một trong những yếu tố làm mụn trầm trọng hơn. Nguyên nhân là cơ thể hấp thụ carbohydrate tinh chế quá nhanh, khiến đường huyết và insulin tăng cao, từ đó kích thích hoạt động tuyến bã nhờn và góp phần hình thành mụn.

- Tăng cân:

Theo Healthline, hàm lượng calo cao trong xôi và bánh mì rất cao, dễ gây tăng cân nếu ăn nhiều, đặc biệt là bánh mì trắng. Lý do là loại bánh mì này được tinh chế rất kỹ và hầu hết đều chứa lượng đường bổ sung đáng kể.

Trên thực tế, nghiên cứu trên hơn 9.000 người được công bố trên BMC Public Health cho thấy chỉ cần ăn 2 lát bánh mì trắng (tương đương 120 gram) mỗi ngày có thể làm tăng 40% nguy cơ tăng cân và béo phì. Điều này càng đúng khi ăn kèm với nhiều loại thức ăn khác như thịt, mỡ, xúc xích...

- Tăng nguy cơ trầm cảm:

Một số nghiên cứu cho thấy tiêu thụ quá nhiều bánh mì trắng vào buổi sáng có thể liên quan đến rối loạn tâm thần. Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí Frontiers in Human Neuroscience, bánh mì trắng có thể làm tăng tính thấm thành ruột, khiến các hạt thức ăn lọt vào máu.

Hệ miễn dịch từ đó phản ứng, tấn công cả những hạt này lẫn các chất có cấu trúc tương tự trong não, đồng thời giải phóng hợp chất giống opioid. Cơ chế này được cho là có thể góp phần gây rối loạn tâm thần hoặc ảnh hưởng đến tâm trạng.

