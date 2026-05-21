Điều động Thiếu tướng Nguyễn Viết Giang giữ chức vụ Cục trưởng Cục Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu.

Tại buổi lễ, đại diện Cục Tổ chức cán bộ đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Thiếu tướng Trần Văn Dương, Cục trưởng Cục Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc đến nhận công tác tại Ban Nghiên cứu chuyên đề giúp việc Bộ trưởng.

Đồng thời, công bố quyết định điều động Thiếu tướng Nguyễn Viết Giang, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc kể từ ngày 22/5/2026. Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương cũng quyết định chỉ định Thiếu tướng Nguyễn Viết Giang giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Cục Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đã trao quyết định, tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Trần Văn Dương và Thiếu tướng Nguyễn Viết Giang.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Viết Giang nhận nhiệm vụ công tác mới.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến ghi nhận, biểu dương những cống hiến của Thiếu tướng Trần Văn Dương trong quá trình công tác. Từ tháng 7/2025 đến nay, trên cương vị Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng chí Trần Văn Dương đã phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; vận dụng hiệu quả kinh nghiệm thực tiễn công tác ở cơ sở để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao...

Đánh giá về quá trình công tác của Thiếu tướng Nguyễn Viết Giang, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến cho biết, đồng chí là cán bộ được đào tạo bài bản trong lực lượng CAND, có học vị Tiến sĩ, từng trải qua nhiều cương vị lãnh đạo tại Công an tỉnh Hà Giang (nay là Công an tỉnh Tuyên Quang) và Công an tỉnh Lai Châu.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Dù ở bất cứ cương vị công tác nào, Thiếu tướng Nguyễn Viết Giang cũng phát huy tốt năng lực, kinh nghiệm và sở trường công tác. Đặc biệt, trong thời gian giữ cương vị Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, đồng chí đã cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh tham mưu hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai nhiều chương trình, kế hoạch bảo đảm ANTT và được ghi nhận, đánh giá cao.

Việc điều động Thiếu tướng Trần Văn Dương đến công tác tại Ban Nghiên cứu chuyên đề giúp việc Bộ trưởng; điều động Thiếu tướng Nguyễn Viết Giang giữ chức vụ Cục trưởng Cục Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc thể hiện sự ghi nhận, tin tưởng của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đối với năng lực, trình độ và những đóng góp của hai đồng chí.

Thiếu tướng Trần Văn Dương phát biểu nhận nhiệm vụ.

Thiếu tướng Nguyễn Viết Giang tân Cục trưởng Cục Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc phát biểu nhận nhiệm vụ.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đề nghị, Thiếu tướng Nguyễn Viết Giang khẩn trương bàn giao công việc, nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ mới; tiếp tục học tập, nâng cao năng lực công tác, cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Cục Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc tham mưu hiệu quả cho lãnh đạo Bộ trong các lĩnh vực công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…

Các đại biểu dự buổi lễ công bố quyết định công tác cán bộ tại trụ sở Bộ Công an.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thiếu tướng Trần Văn Dương, Thiếu tướng Nguyễn Viết Giang cũng bày tỏ vinh dự và xúc động khi được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng, giao trọng trách mới. Các đồng chí khẳng định sẽ đem hết khả năng, trí tuệ và tâm huyết để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...

Theo đó, đồng chí tân Cục trưởng Thiếu tướng Nguyễn Viết Giang cũng nêu rõ thêm, thời gian tới sẽ cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Cục nghiên cứu, vận dụng các chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào thực tiễn công tác tại đơn vị; tiếp tục thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong công tác lãnh đạo chỉ huy, chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Công an.

Để hiện thực hóa các định hướng lớn, đồng chí tân Cục trưởng xin hứa, sẽ cùng tập thể lãnh đạo Cục chủ động đổi mới nội dung hình thức xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng địa bàn, lĩnh vực; tăng cường phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và chính quyền địa phương; Công an các đơn vị, địa phương...phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác đảm bảo ANTT, phát triển sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; chú trọng xây dựng lực lượng Cục Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại...

Tác giả: Minh Hiền - Khổng Hà

Nguồn tin: cand.vn