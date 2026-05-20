Bãi bỏ quyết định về cơ chế quản lý tài chính với Cục Đăng kiểm Việt Nam

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ký Quyết định số 24/2026 bãi bỏ Quyết định số 67 ngày 12/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng cơ chế quản lý tài chính đối với Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Quyết định số 24 nêu rõ, Cục Đăng kiểm Việt Nam và các đơn vị trực thuộc Cục tiếp tục quản lý, sử dụng toàn bộ tài sản hiện có theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

Chính phủ quyết định bãi bỏ cơ chế quản lý tài chính với Cục Đăng kiểm Việt Nam (Ảnh: Hữu Thắng).

Về xử lý nguồn vốn, quỹ, Cục Đăng kiểm Việt Nam nộp toàn bộ số dư Quỹ Đầu tư phát triển, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ vào ngân sách nhà nước sau khi đã cân đối giữ lại phần kinh phí cần thiết để tiếp tục thực hiện đến khi hoàn thành các dự án đầu tư, nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 31/12/2025 còn đang triển khai dở dang.

Cục Đăng kiểm Việt Nam nộp toàn bộ số dư Quỹ Khen thưởng, phúc lợi vào ngân sách nhà nước sau khi thực hiện chi trả chế độ theo quy định cho người lao động tính đến hết thời điểm ngày 31/12/2025.

Việc xác định số kinh phí được giữ lại theo quy định ở trên căn cứ vào nội dung, tiến độ và dự toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả; việc quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán số kinh phí được giữ lại thực hiện theo quy định của pháp luật.

Tiền lương và thu nhập của cán bộ, công chức Cục Đăng kiểm Việt Nam thực hiện theo quy định tại Nghị định số 73 ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và các văn bản pháp luật có liên quan.

Trước đó, ngày 12/11/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 67 áp dụng cơ chế quản lý tài chính đối với Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Quyết định 67 quy định Cục Đăng kiểm Việt Nam được áp dụng cơ chế quản lý tài chính theo mô hình của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ quy định tại Nghị định số 71 ngày 11/7/2013 của Chính phủ.

Về phân phối lợi nhuận, Cục Đăng kiểm Việt Nam được phép sử dụng phần lợi nhuận còn lại (sau khi nộp thuế và trích lập các quỹ theo quy định) để bổ sung vào Quỹ đầu tư phát triển phục vụ cho đầu tư các dự án liên quan đến hoạt động đăng kiểm được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tác giả: Nguyễn Thu Huyền

Nguồn tin: nguoiduatin.vn