Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật và đề nghị kỷ luật nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo 2 tỉnh

Trong các ngày 8 và 20-5, Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKT) đã họp kỳ thứ 6 dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Sỹ Thanh.

Tại kỳ họp, UBKT Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung.

Xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm tại Đảng bộ các tỉnh Quảng Ninh và Bắc Ninh, UBKT Trung ương nhận thấy tại Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh: Các ông: Nguyễn Đức Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh; Điệp Văn Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ninh, đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và địa phương, cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Tại Đảng bộ tỉnh Bắc Giang (nay là tỉnh Bắc Ninh): Ông Bùi Văn Hải, nguyên: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và địa phương, cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Các ông Nguyễn Văn Linh, nguyên: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh; Lại Thanh Sơn, nguyên: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trịnh Hữu Thắng, nguyên: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Bùi Thế Sơn, nguyên: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Phạm Giang, nguyên: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng; Nguyễn Tiến Cơi, nguyên: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính; Nguyễn Văn Khái, nguyên: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở NN-PTNT; Nguyễn Văn Sơn, nguyên Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải, đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và địa phương, cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo các ông: Nguyễn Văn Linh, Lại Thanh Sơn, Trịnh Hữu Thắng, Bùi Thế Sơn, Phạm Giang, Nguyễn Tiến Cơi, Nguyễn Văn Khái, Nguyễn Văn Sơn.

UBKT Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật các ông: Nguyễn Đức Thành, Điệp Văn Chiến, Bùi Văn Hải.

Cũng tại kỳ họp này, UBKT Trung ương đã xem xét, giải quyết tố cáo 2 tổ chức đảng và 2 đảng viên; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 2 trường hợp và kết luận một số nội dung quan trọng khác.

