Nếu để chậm tiến độ xây dựng dữ liệu đất đai, Chủ tịch tỉnh phải chịu trách nhiệm

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng vừa ký ban hành Văn bản số 530 về việc tăng cường đẩy mạnh công tác đo đạc lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên phạm vi cả nước.

Theo nội dung văn bản, Thủ tướng Chính phủ xác định việc đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, cấp bách, phải hoàn thành trong năm 2026 theo yêu cầu của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 6/1/2026.

Người đứng đầu địa phương sẽ phải chịu trách nhiệm trực tiếp nếu để xảy ra chậm tiến độ hoặc triển khai thiếu hiệu quả.

Đây cũng là nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ nhiều lần chỉ đạo tại Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 13/2/2026 và Thông báo số 239/VPCP ngày 8/5/2026 nhằm đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý đất đai, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Văn bản nêu rõ, mặc dù các địa phương đã có nhiều nỗ lực triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thúc đẩy tiến độ thực hiện, tuy nhiên thời gian còn lại để hoàn thành mục tiêu không nhiều, trong khi khối lượng công việc cần thực hiện rất lớn và phức tạp.

Để bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ theo chỉ đạo của Trung ương, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bí thư các Tỉnh ủy, Thành ủy trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo Đảng ủy UBND các tỉnh, thành phố tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ được giao.

Trong đó, các địa phương phải khẩn trương rà soát toàn bộ khối lượng công việc; xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết; phân công rõ cơ quan, đơn vị và cá nhân chịu trách nhiệm theo tinh thần “6 rõ”, gồm rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ kết quả.

Bên cạnh đó, cần thiết lập cơ chế theo dõi, kiểm tra, đánh giá thường xuyên; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp chậm trễ, thiếu trách nhiệm hoặc báo cáo không đúng thực chất.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm trực tiếp trước Thủ tướng về tiến độ và chất lượng thực hiện nhiệm vụ; khẩn trương triển khai đầy đủ, hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 05/CT-TTg và Thông báo số 239/TB-VPCP.

Theo phân công, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ là cơ quan chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan để hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện. Đồng thời, bộ này có trách nhiệm tổng hợp khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo giải quyết kịp thời.

Việc hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai được đánh giá là bước đi quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia, góp phần minh bạch hóa công tác quản lý đất đai, giảm thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả khai thác dữ liệu và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Tác giả: Văn Ngân

Nguồn tin: Báo VOV