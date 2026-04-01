Đại tá Trịnh Khắc Cường giữ chức vụ Phó cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ

Trung tướng Đinh Văn Nơi, Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ chủ trì buổi lễ.

Cùng dự có Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các phòng thuộc Văn phòng Bộ Công an, Công an tỉnh Nghệ An, Cục An ninh chính trị nội bộ…

Thừa uỷ quyền của lãnh đạo Bộ, Trung tướng Đinh Văn Nơi trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Đại tá Trịnh Khắc Cường.

Tại buổi lễ, thừa uỷ quyền của lãnh đạo Bộ Công an, đại diện Cục An ninh chính trị nội bộ đã công bố Quyết định về việc điều động Đại tá Trịnh Khắc Cường, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an giữ chức vụ Phó Cục trưởng, Cục An ninh chính trị nội bộ và thông báo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Nguyễn Huy Khích, Phó Cục trưởng, Cục An ninh chính trị nội bộ giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Nghệ An từ ngày 28/4/2026.

Trung tướng Đinh Văn Nơi phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Đinh Văn Nơi chúc mừng Đại tá Nguyễn Huy Khích và Đại tá Trịnh Khắc Cường đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong thời gian qua, được Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an ghi nhận và tin tưởng giao trọng trách mới.

Đại tá Trịnh Khắc Cường, Phó cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ phát biểu tại buổi lễ.

Trung tướng Đinh Văn Nơi nhấn mạnh, đồng chí Nguyễn Huy Khích, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ là cán bộ có quá trình nhiều năm công tác gắn bó và trưởng thành trong lực lượng An ninh chính trị nội bộ; đồng chí đã kinh qua và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp dưới liền kề.

Đại tá Nguyễn Huy Khích, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ phát biểu tại buổi lễ.

Đồng thời, chủ trì chỉ đạo, tham gia đẩy mạnh nhiều chuyên án, kế hoạch nghiệp vụ của đơn vị đảm bảo mục tiêu, yêu cầu của ban chuyên án và chỉ đạo của lãnh đạo Bộ đề ra.

Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, công tác, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã quyết định điều động đồng chí Nguyễn Huy Khích giữ vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An. Đây là sự ghi nhận và đánh giá rất cao của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an với những cống hiến, thành tích đã đạt được trong quá trình công tác, lãnh đạo chỉ huy của Đại tá Nguyễn Huy Khích, trên cương vị Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ- Trung tướng Đinh Văn Nơi nhấn mạnh.

Các đại biểu tặng hoa, chúc mừng Đại tá Trịnh Khắc Cường và Đại tá Nguyễn Huy Khích.

Đồng chí mong rằng, đồng chí Nguyễn Huy Khích sẽ tiếp tục giữ vững, phát huy phẩm chất người CBCS lực lượng An ninh chính trị nội bộ Anh hùng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; thường xuyên phối hợp, hiệp đồng cùng Cục An ninh chính trị nội bộ trên các mặt công tác trong thời gian tới.

*Tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Cục An ninh chính trị nội bộ, Trung tướng Đinh Văn Nơi chúc mừng Đại tá Trịnh Khắc Cường; mong muốn trên cương vị công tác mới, đồng chí sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của Cục An ninh chính trị nội bộ; đoàn kết cùng tập thế cán bộ, đảng viên trong đơn vị, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà lãnh đạo Bộ giao phó.

Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ đề nghị Đại tá Trịnh Khắc Cường cùng Đảng ủy, lãnh đạo Cục An ninh chính trị nội bộ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả nhiệm vụ công tác theo Nghị quyết, chương trình công tác của Đảng ủy Công an Trung ương và Đảng ủy Cục An ninh chính trị nội bộ nhiệm kỳ 2025-2030; đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm, các mệnh lệnh, ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ; ích cực chỉ đạo các phòng thuộc Cục hoàn thiện các tiến độ, chỉ tiêu tiêu công tác đảm bảo chủ động, chất lượng, hiệu quả công tác theo yêu cầu...

Đối với Đảng ủy, lãnh đạo Cục An ninh chính trị nội bộ, đồng chí đề nghị cần phát huy tinh thần, trí tuệ tập thể, đề cao trách nhiệm của mỗi cá nhân; tiếp tục đoàn kết nội bộ, giữ vững sự trong sạch, vững mạnh của tập thể, cùng Đại tá Trịnh Khắc Cường, lãnh đạo đơn vị hoàn thành thăng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ Đại tá Trịnh Khắc Cường cảm ơn các đồng chí trong Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an…, đã quan tâm, tạo điều kiện; điều động để đồng chí nhận nhiệm vụ phó cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ.

Đồng chí khẳng định sẽ nỗ lực, phấn đấu không ngừng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tham mưu với Đảng uỷ, Ban Thường vụ Cục An ninh chính trị nội bộ trong công tác đảm bảo an ninh chính trị nội bộ theo chức trách nhiệm vụ được giao, góp phần trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Tác giả: Xuân Mai

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân