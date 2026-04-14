Đại tá Trần Hồng Quang giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ

Trung tướng Đinh Văn Nơi, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ chủ trì buổi lễ.

Cùng dự buổi lễ có Đại tá Nguyễn Duy Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An; các đồng chí trong Đảng ủy, lãnh đạo Cục An ninh chính trị nội bộ; các phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Nghệ An.

Tại buổi lễ, thừa uỷ quyền của lãnh đạo Bộ Công an, đại diện lãnh đạo Cục An ninh chính trị nội bộ đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Trần Hồng Quang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Đinh Văn Nơi chúc mừng Đại tá Trần Hồng Quang được lãnh đạo Bộ tin tưởng giao đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo, chỉ huy mới tại Cục An ninh chính trị nội bộ.

Trung tướng Đinh Văn Nơi phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí cho biết, Đại tá Trần Hồng Quang là cán bộ được đào tạo bài bản, có trình độ chuyên môn sâu, nhiều năm kinh nghiệm công tác, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các cương vị công tác, được lãnh đạo và CBCS tín nhiệm cao.

Trung tướng Đinh Văn Nơi đề nghị, đồng chí nhanh chóng bàn giao, tiếp cận công việc; phát huy năng lực, kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Cục đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời bày tỏ tin tưởng, trên cương vị mới, Phó cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Đại tá Trần Hồng Quang sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất, năng lực, góp phần xây dựng Cục An ninh chính trị nội bộ ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại tá Trần Hồng Quang phát biểu tại buổi lễ công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ tại lễ công bố, Đại tá Trần Hồng Quang bày tỏ niềm vinh dự, xúc động khi được lãnh đạo Bộ tin tưởng giao trọng trách mới. Đồng thời, trân trọng cảm ơn Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, đặc biệt là Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Đinh Văn Nơi cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Cục An ninh chính trị nội bộ đã quan tâm, tạo điều kiện.

Các đại biểu tại lễ công bố.

Nhận thức rõ yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Đại tá Trần Hồng Quang khẳng định sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết cùng tập thể đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí bày tỏ mong muốn, tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ của các cấp lãnh đạo và toàn thể CBCS để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tác giả: Xuân Mai

Nguồn tin: cand.com.vn