Nữ sinh lớp 6 bị 'đàn chị' ép quỳ gối, lau chân

Bà Trương Thị Bích Thành, Hiệu trưởng trường THCS Trần Quang Diệu (phường Tân An), ngày 19/5 cho biết nguồn cơn được xác định do mâu thuẫn tình cảm.

Cuối tuần trước, em này nhận được tin nhắn của hai học sinh lớp 10 trên địa bàn, hẹn đến khu công nghiệp Tân An "nói chuyện". Khi cùng bạn đến nơi, em thấy có khoảng 10 người, gồm cả nam và nữ, đứng chờ sẵn.

Em này sau đó bị hai em nữ lao vào đánh, bắt quỳ gối, lau chân. Toàn bộ vụ việc bị quay video và đăng lên mạng xã hội. Sự việc khiến nữ sinh xây xát nhẹ, hoảng sợ.

Trường cho biết đã thăm hỏi, động viên nạn nhân. Ngoài ra, trường cùng phụ huynh và công an nhắc nhở học sinh liên quan, nhấn mạnh việc đánh nhau, quay video và phát tán lên mạng xã hội là vi phạm pháp luật.

Các vụ học sinh đánh nhau xảy ra liên tiếp trong thời gian gần đây. Vấn đề gây tranh cãi là theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hình thức kỷ luật nặng nhất trong nhà trường với học sinh vi phạm là viết bản kiểm điểm (THCS, THPT).

Khi quy định này có hiệu lực, hồi tháng 9/2025, đại diện Bộ cho biết đổi cách tiếp cận từ "xử phạt" sang "giáo dục" và "hỗ trợ" học sinh vi phạm, giúp các em sửa chữa sai lầm. Cách tiếp cận này vì sự tiến bộ của học sinh, coi biện pháp kỷ luật là một phần của quá trình giáo dục chứ không phải trừng phạt các em.

Trong khi đó, đình chỉ hay đuổi học mang tính chất của một quyết định hành chính, lại tiềm ẩn nguy cơ đẩy các em vào con đường phạm tội khi thiếu sự giáo dục và quan tâm của nhà trường, gia đình.

Tác giả: Nguyễn Hà

