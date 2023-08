Đi từ Hà Nội đến Nghệ An còn 3,5 giờ

Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông đi qua địa bàn tỉnh Nghệ An, dài 87,84km. Dự án có tổng mức đầu tư gần 7.500 tỷ đồng, thuộc 2 dự án thành phần đoạn Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Diễn Châu (Nghệ An) với chiều dài 43,5km; đoạn Diễn Châu (Nghệ An) - Bãi Vọt (Hà Tĩnh).

Theo thiết kế, giai đoạn một đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu được xây dựng 4 làn xe, nền đường 17m, vận tốc thiết kế 80km/h; chưa có làn dừng khẩn cấp.

Cao tốc Bắc - Nam đoạn qua huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Hiện nay, hầm Trường Vinh (xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn và xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai) xuyên núi, chiều dài 450m với 6 làn xe cắt qua núi Mồng Gà, ranh giới hai tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An đã cơ bản hoàn thành. Đơn vị thi công đang hoàn thiện những hạng mục nhỏ, cuối cùng để kịp bàn giao sử dụng.

Hầm Trường Vinh cơ bản hoàn thiện trước ngày đưa vào sử dụng.

Tại đoạn dự án thành phần Nghi Sơn - Diễn Châu đang hoàn thiện những khâu cuối cùng như kẻ vạch, sơn sửa, hút bụi, dọn dẹp, lắp hộ lan, hệ thống điện, biển báo, thi công các tuyến đường gom.

Thông tin từ Ban quản lý dự án 6 - chủ đầu tư dự án, cho biết, các hạng mục phụ sẽ cán đích vào khoảng 26/8, đảm bảo yêu cầu thông xe tuyến chính đúng dịp Quốc khánh 2/9.

Các nhà thầu dồn sức thi công, đảm bảo kịp tiến độ.

Cùng với cao tốc Bắc - Nam, đoạn Mai Sơn (Ninh Bình) - Quốc lộ 45 (Thanh Hóa) đã thông tuyến, dự án Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu khánh thành, sẽ rút ngắn thời gian từ Nghệ An đi Thanh Hóa và TP Hà Nội.

Rút ngắn thời gian từ Nghệ An - Hà Nội xuống gần 3,5 giờ.

Dự kiến, người dân di chuyển từ Nghệ An - Hà Nội chỉ mất gần 3,5 giờ đồng hồ sau khi cao tốc này thông xe.

Được biết, sau khi thông xe, đoạn cao tốc này tạm thời chưa thu phí.

Tác giả: Nguyễn Nam

Nguồn tin: Pháp luật Plus