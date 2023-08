Cao tốc Bắc Nam đoạn Thanh Hóa - Nghệ An có kịp về đích?

Cuối tháng 7/2023, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng yêu cầu tiến độ cao tốc từ Thanh Hóa đến Nghệ An phải hoàn thành vào dịp 2/9. Các hạng mục chính phải hoàn thành trước 20/8, riêng đường gom, đường dân sinh cho phép đến 30/9 hoàn thành.

Ngày 30/4/2023, cao tốc đường bộ Bắc Nam đoạn Mai Sơn (Ninh Bình) - QL45 (Thanh Hóa) thông tuyến nhưng mới chỉ đến nút giao Đông Xuân, huyện Đông Sơn.

Cao tốc đường bộ Bắc Nam nối hai tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An có tổng chiều dài hơn 90km, được chia làm 2 cung đoạn. Đoạn qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa (từ QL45, huyện Nông Cống đến thị xã Nghi Sơn) dài 43 km, tổng mức đầu tư hơn 5.530 tỷ đồng.

Nhà thầu đang "chạy đua" với thời gian.

Dự án khởi công từ tháng 7/2021, kết nối với cao tốc Mai Sơn - QL45 (Ninh Bình - Thanh Hóa).

Chiều 22/8, gần 1km cao tốc đoạn qua huyện Nông Cống, nhà thầu vừa rải bây, lu lèn.

Theo đó, điểm đầu cao tốc QL45 được xác định tại nút giao xã Tân Phúc, huyện Nông Cống và điểm cuối tại nút giao xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn

Công nhân lắp đặt giải phân cách cứng

Theo thiết kế, giai đoạn một, cao tốc QL45 - Nghi Sơn có 4 làn xe, nền đường 17m, vận tốc tối đa 80km/h, không có làn dừng khẩn cấp mà bố trí điểm dừng, khoảng cách 5km.

Cao tốc QL45 - Nghi Sơn có 4 làn xe, nền đường 17m, vận tốc tối đa 80km/h.

Giai đoạn hoàn chỉnh sẽ có 6 làn xe, nền đường 32m, vận tốc thiết kế 100-120 km/h. Cũng trong dịp này, đoạn cao tốc còn lại 10km thuộc dự án cao tốc Mai Sơn - QL45 cũng sẽ thông tuyến (53km đã thông xe dịp 30/4).

Nhiều hạng mục đang còn dở dang.

Đáng chú ý, đoạn QL45 - Nghi Sơn có cầu vượt hồ Yên Mỹ (Nông Cống) dài gần 1km, đây là cầu vượt hồ dài nhất cao tốc Bắc Nam đến thời điểm hiện tại.

Nút giao Vạn Thiện, huyện Nông Cống.

Trên tuyến này có 2 nút giao, nút giao thứ nhất tại xã Vạn Thiện, huyện Nông Cống và nút giao thứ hai tại xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn.

Cầu vượt hồ Yên Mỹ, huyện Nông Cống có tổng mức đầu tư 240 tỷ đồng.

Cầu vượt hồ Yên Mỹ là cầu dài nhất cao tốc Bắc Nam đến thời điểm hiện tại.

Sáng 23/8, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án 2 cho biết, đến nay dự án đạt hơn 93% khối lượng. Hiện các nhà thầu đang nỗ lực, tăng tốc hết sức để kịp hoàn thành tuyến chính, thông xe đúng dịp lễ Quốc khánh 2/9.

Cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu, chiều dài hơn 50km.

Cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu, chiều dài hơn 50km (qua Thanh Hóa dài 6,5 km và Nghệ An 43,5 km), tổng mức đầu tư hơn 7.290 tỷ đồng.

Cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu cơ bản đã hoàn thành các hạng mục chính.

Điểm đầu dự án tại xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa; điểm cuối QL7A, huyện Diễn Châu Nghệ An nối tuyến Diễn Châu - Bãi Vọt (Hà Tĩnh).

Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Văn Minh - Phó giám đốc Ban quản lý dự án 6, cho biết, đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu hiện đã đạt khối lượng 96-97%, tuyến chính đã hoàn thành, hiện chỉ còn tuyến đường gom đang tiếp tục thi công.

Nút giao QL7A, xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu.

Theo thiết kế, giai đoạn một đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu cũng được xây dựng 4 làn xe, nền đường 17m, vận tốc thiết kế 80km/h; chưa có làn dừng khẩn cấp.

Tại nút giao QL48D, trạm thu phí đang được xây dựng.

Trên tuyến cao tốc này có hầm Trường Vinh (xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn và xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai) xuyên núi, chiều dài 450m với 6 làn xe cắt qua núi Mồng Gà, ranh giới hai tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An.

Hầm Trường Vinh, giáp ranh 2 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An.

Toàn tuyến cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu có 3 nút giao liên thông gồm nút Quỳnh Vinh giao với quốc lộ 48D ở thị xã Hoàng Mai; nút Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu giao với Quốc lộ 48B và nút Diễn Cát, huyện Diễn Châu lối ra Quốc lộ 7A.

Sau khi thông tuyến cao tốc, từ Nghệ An đi Hà Nội chỉ mất khoảng 3,5 giờ, thay vì khoảng 5 giờ như hiện nay.

Sau khi cao tốc đường bộ Bắc Nam từ QL45 (Thanh Hóa) thông tuyến đến Diễn Châu (Nghệ An) sẽ rút ngắn thời gian từ Nghệ An đi Thanh Hóa từ 3 giờ xuống còn 1,5 giờ và từ Nghệ An đi Hà Nội chỉ mất khoảng 3,5 giờ, thay vì khoảng 5 giờ như hiện nay. Được biết, thời gian đầu thông xe, đoạn cao tốc này tạm thời chưa thu phí.

Tác giả: Trần Thắng

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân