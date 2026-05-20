Đi bẫy chim, người đàn ông nghi bị điện giật tử vong

Chiều 19/5, UBND xã Đạ Huoai 2 (Lâm Đồng) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ chết người nghi do điện giật. Nạn nhân là một người đàn ông đi bẫy chim, tử vong trong rừng.

Trước đó, sáng cùng ngày, người dân đi hái măng trên đèo Bảo Lộc phát hiện một thi thể nằm dưới đường dây điện nên đã trình báo cơ quan chức năng. Công an xã Đạ Huoai 2 đã có mặt phong tỏa hiện trường, phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra vụ việc.

Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Hoàng Tuấn (SN 1985, ngụ xã Phú Lâm, tỉnh Đồng Nai).

Hiện trường phát hiện nạn nhân tử vong dưới đường dây điện.


Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một lồng bẫy chim, xe máy cùng nhiều dụng cụ phục vụ việc bẫy chim. Đáng chú ý, một cây sào kim loại dài dùng để treo, gỡ lồng chim bị mắc trên đường dây điện trung thế.

Theo người nhà, anh Tuấn rời nhà từ sáng 18/5 để đi bẫy chim trên đèo Bảo Lộc. Đến sáng hôm sau, gia đình bàng hoàng nhận được tin dữ.

Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình đưa về lo hậu sự.

Tác giả: Khắc Lịch - Phi Long

Nguồn tin: cand.vn

