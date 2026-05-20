Nhiều nam giới mắc chứng "trên bảo dưới không nghe" săn tìm thuốc trên mạng

Anh N.M.H (30 tuổi, ở TPHCM) tìm đến Phòng khám Nam khoa-Bệnh viện Nhân dân Gia Định TPHCM sau thời gian dài sống chung với chứng rối loạn cương.

Anh cho biết do áp lực công việc kéo dài, thường xuyên căng thẳng nên thời gian gần đây xuất hiện tình trạng giảm ham muốn, ảnh hưởng đến đời sống cá nhân và tâm lý.

Đặc biệt, để cải thiện "bản lĩnh đàn ông", anh H. tự tìm các loại thuốc uống, bôi, thuốc xịt…trên mạng. Sau thời gian dài sử dụng tình hình vẫn không được cải thiện. Anh H. chia sẻ: "Trước giờ tôi cũng ngại đi khám vì nghĩ vấn đề này khó nói. Nhưng khi thấy bệnh viện có phòng khám riêng, chuyên sâu và đảm bảo riêng tư nên tôi yên tâm hơn. Tôi nghĩ nam giới nên chủ động đi khám".

Vì áp lực công việc, nhiều nam giới trẻ tuổi mắc chứng rối loạn cương

ThS-BSCKI Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa, Khoa Ngoại thận - Tiết niệu-Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cho biết rối loạn cương là một trong những rối loạn chức năng tình dục thường gặp ở nam giới. Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến đời sống tình dục, sự tự tin, chất lượng sống mà còn có thể là dấu hiệu gợi ý những bệnh lý nền quan trọng như đái tháo đường, tăng huyết áp, rối loạn lipid máu hoặc bệnh tim mạch. Dù là vấn đề phổ biến, nhiều nam giới vẫn còn ngại đi khám, dẫn đến chậm phát hiện nguyên nhân và bỏ lỡ cơ hội điều trị hiệu quả.

Rối loạn cương là bệnh lý rất thường gặp và có tính phổ biến tương đồng ở các quốc gia, chủng tộc. Dữ liệu dịch tễ học trên thế giới cho thấy khoảng 48 - 52% nam giới trong độ tuổi 40 - 70 có rối loạn cương ở các mức độ khác nhau. Tuy nhiên, rối loạn cương vẫn có thể xuất hiện ở nam giới trẻ tuổi, đặc biệt khi có stress tâm lý, lối sống không lành mạnh, bệnh chuyển hóa hoặc các yếu tố nội tiết, mạch máu đi kèm.

Theo BS Khoa, rối loạn cương không chỉ là vấn đề đời sống tình dục mà còn là dấu hiệu cảnh báo sớm của bệnh mạch vành hoặc đột quỵ. Vì vậy, ở một số trường hợp, rối loạn cương là cơ hội để phát hiện sớm nguy cơ tim mạch, đái tháo đường hoặc các rối loạn chuyển hóa khác.

"Rối loạn cương gần như luôn có thể được cải thiện bằng các biện pháp điều trị phù hợp. Đặc biệt, người bệnh không nên tự ý mua thuốc sử dụng khi chưa được thăm khám, nhất là nếu đang có bệnh tim mạch hoặc đang dùng thuốc nitrate. Ngoài ra, nhiều loại thuốc - sản phẩm không rõ nguồn gốc có thể gây những tác hại khôn lường"- BS Khoa cho hay.

Tỉ lệ rối loạn cương 9,1%-49,9% ở người dưới 50 tuổi Rối loạn cương dương là một vấn đề sức khỏe toàn cầu với tỉ lệ mắc đáng báo động. Dự báo cho thấy số nam giới mắc rối loạn cương sẽ tăng từ 152 triệu vào năm 1995 lên 322 triệu vào năm 2025. Tỉ lệ mắc rối loạn cương thế giới dao động từ 3% đến 76,5% và có xu hướng tăng rõ rệt theo tuổi. Cụ thể, tỉ lệ này là 9,1%-49,9% ở người dưới 50 tuổi và có thể lên đến 54,9%-94,7% ở người trên 70 tuổi. Các nghiên cứu tại Việt Nam cũng cho thấy tỉ lệ mắc rối loạn cương khá cao. Một khảo sát tại Huế (2017) trên 746 nam giới từ 20-60 tuổi ghi nhận tỉ lệ mắc là 66,9%. Nghiên cứu tại TPHCM (2014) trên 151 nam giới mắc đái tháo đường cũng cho thấy con số đáng lo ngại là 83,7%.

Tác giả: Hồng Đào

Nguồn tin: Báo Người lao động