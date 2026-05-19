3 tàu cá bị cháy trong đêm khi đang neo đậu sửa chữa

Khoảng 23 giờ ngày 18/5, tại khu vực cảng Thắng Lợi, xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị xảy ra vụ cháy 3 tàu cá. Đây là các tàu gỗ đang neo đậu để sửa chữa, bao gồm đôi tàu số hiệu BV.92587-TS và BV.92596-TS của bà Nguyễn Thị Thu Hoanh, 41 tuổi, trú tại xã Long Hải, thành phố Hồ Chí Minh; 1 tàu mang số BV.93146-TS của ông Trần Dùm, 58 tuổi, trú tại xã Long Hải, thành phố Hồ Chí Minh. Thời điểm xảy ra cháy, các tàu cá này đang trên đà để sửa chữa.

Cháy 3 tàu cá trong lúc đang neo đậu để sửa chữa

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền xã Bắc Trạch huy động lực lượng cùng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực Bắc Quảng Trị phối hợp tham gia chữa cháy. Do các tàu đang trong quá trình sửa chữa, neo đậu sát nhau và chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát. Đến khoảng 2 giờ 30 phút ngày 19/5, đám cháy cơ bản được dập tắt hoàn toàn. Các tàu bị cháy phần cabin và phía sau đuôi tàu.

Hiện lực lượng chức năng tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Tác giả: Thanh Hiếu

Nguồn tin: Báo VOV