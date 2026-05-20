Người đàn ông giả cán bộ, nhận làm nhanh ‘sổ đỏ’ để lừa đảo

Bị can Mai Văn Hoàng, người giả danh là cán bộ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân - Ảnh: KHANG VÕ

Ngày 18-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi vụ án, khởi tố bị can đối với Mai Văn Hoàng (34 tuổi, là lao động tự do, trú phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk) về tội danh "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo kết quả điều tra ban đầu và lời khai của bị can, Hoàng đã mạo danh cán bộ cơ quan chức năng, lừa đảo làm thủ tục đất đai để chiếm đoạt số tiền hàng trăm triệu đồng của người dân.

Cụ thể cuối năm 2025, lợi dụng nhu cầu làm các thủ tục về quyền sử dụng đất của người dân trên địa bàn huyện Ea Súp và xã Ea Rốk (tỉnh Đắk Lắk trước hợp nhất), Mai Văn Hoàng tự xưng là cán bộ đang công tác tại Phòng Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk.

Hoàng tự giới thiệu có mối quan hệ và khả năng làm nhanh các thủ tục như cấp mới, cấp đổi, tách thửa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Để tạo lòng tin, Hoàng trực tiếp xuống địa bàn, sử dụng ứng dụng kiểm tra quy hoạch đất đai (GULAND) để đọc thông số các thửa đất cho người dân nghe, đồng thời thuê người đo đạc thực địa như một quy trình chính quy.

Sau khi người dân tin tưởng, Hoàng yêu cầu họ đưa trước một phần tiền cọc và viết giấy nhận tiền cam kết hoàn thành sổ đỏ trong khoảng thời gian 3 - 4 tháng.

Bằng thủ đoạn này, Hoàng đã liên tiếp lừa đảo nhiều hộ dân tại địa bàn xã Cư Kbang cũ (nay là xã Ea Rôk) để chiếm đoạt tài sản. Tổng số tiền thu lợi bất chính được xác định ban đầu là 138 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền, Hoàng liên tục đưa ra các thông tin gian dối như "hồ sơ đang xử lý", "đang chờ ký", "chờ nộp thuế" nhằm kéo dài thời gian và né tránh việc hoàn trả tiền cho các nạn nhân.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk mở rộng điều tra. Công an xã Ea Rôk đề nghị ai là bị hại hoặc có thông tin liên quan đến vụ việc thì liên hệ với điều tra viên Nguyễn Văn Châu, số điện thoại 0975.240.240 để phối hợp giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Khang Võ

Nguồn tin: tuoitre.vn