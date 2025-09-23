Người phụ nữ bị điện giật tử vong thương tâm trong lúc chăn bò thuê

Sáng 23/9, ông Trần Xuân Anh, Chủ tịch UBND xã Bình Điền (TP Huế) xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc một người phụ nữ bị điện giật dẫn đến tử vong trong lúc đi chăn bò.

Trước đó, bà Kêr T.U. (SN 1987, trú tại xã A Lưới 2, TP Huế) về xã Bình Điền để chăn bò thuê cho nhà ông Hồ Đ.T. ở thôn 1, xã Bình Điền.

Bà Kêr T.U. bị điện giật tử vong trong lúc chăn bò.

Vào chiều 22/9, trong lúc chăn bò qua khu vực rừng sản xuất của một hộ dân ở thôn 1, xã Bình Điền, bà Kêr T.U. không may bị vướng vào dây điện nên bị điện giật dẫn đến tử vong.

Ngay sau đó, người dân địa phương phát hiện thi thể bà Kêr T.U. nằm giữa rừng, tay đang nắm chặt sợi dây điện nên đã báo sự việc đến chính quyền địa phương.

Sau khi tiến hành các thủ tục liên quan, hiện thi thể nạn nhân đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

