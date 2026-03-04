Xe tải cẩu vướng dây điện, tài xế bị điện giật tử vong

Hiện trường vụ việc xe tải gắn cẩu vướng dây điện - Ảnh: Q.T.

Khoảng hơn 9h ngày 4-3, người dân nghe thấy tiếng nổ, sau đó là khói phát ra từ khu vực có nhiều cây ở giữa quốc lộ 21A và Trường Đại học FPT (xã Hòa Lạc, Hà Nội). Thông tin sau đó được báo tới công an địa phương.

Nhận tin báo, Công an xã Hòa Lạc đã đến hiện trường, xác định xảy ra vụ cháy xe tải gắn cẩu.

Cơ quan chức năng cũng đồng thời thông báo tới lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Lực lượng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ sau đó đã đưa một nạn nhân đã tử vong ra ngoài.

Nạn nhân B.V.G, (sinh năm 1990, trú tại xã Hòa Lạc) được xác định lái xe tải gắn cẩu vào khu vực trên để di chuyển cây.

Do xe tải gắn cẩu vướng dây điện đã khiến cho anh G. bị điện giật tử vong và gây cháy xe.

Tác giả: Hồng Quang

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ