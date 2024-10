Đề xuất các biện pháp bảo đảm cho phương tiện cơ giới đường bộ qua lại biên giới Việt Nam - Lào qua cửa khẩu phụ trên địa bàn tỉnh

Theo dự thảo Nghị quyết, đối tượng áp dụng là các tổ chức, cá nhân có phương tiện cơ giới đường bộ của tỉnh Nghệ An đáp ứng các điều kiện theo quy định pháp luật về hoạt động vận tải đường bộ giữa Việt Nam và Lào, các quy định của Nghị định thư thực hiện Hiệp định tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện cơ giới đường bộ qua lại biên giới giữa Việt Nam - Lào và thỏa thuận giữa tỉnh Nghệ An và tỉnh biên giới của Lào thống nhất danh mục các loại giấy tờ có giá trị khi người, phương tiện và hàng hóa qua lại cửa khẩu phụ.

Giấy phép liên vận được cấp cho phương tiện cơ giới đường bộ của tỉnh Nghệ An qua lại cửa khẩu phụ đã được tỉnh Nghệ An và tỉnh biên giới của Lào ký kết thỏa thuận.

Trình tự, thủ tục cấp, cấp lại Giấy phép liên vận đối với phương tiện cơ giới đường bộ qua lại biên giới Việt Nam - Lào qua cửa khẩu phụ

Thành phần hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại Giấy phép liên vận qua cửa khẩu phụ gồm: Giấy đề nghị cấp, cấp lại giấy phép; Bản sao Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (còn hiệu lực); Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô hoặc bản sao giấy hẹn nhận Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô của cơ quan cấp đăng ký.

Đối với phương tiện thương mại ngoài các giấy tờ theo quy định trên, trường hợp phương tiện không thuộc quyền sở hữu của đơn vị kinh doanh vận tải phải xuất trình thêm bản sao một trong các giấy tờ sau: Hợp đồng thuê phương tiện bằng văn bản với tổ chức, cá nhân hoặc hợp đồng dịch vụ giữa thành viên và hợp tác xã hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Đối với phương tiện phi thương mại và phương tiện phục vụ các công trình, dự án hoặc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn các tỉnh của Lào giáp biên giới với tỉnh Nghệ An phải có các giấy tờ theo quy định trên, ngoài ra, phải có thêm bản sao hợp đồng hoặc tài liệu chứng minh đơn vị đang thực hiện công trình, dự án hoặc hoạt động kinh doanh trên địa bàn các tỉnh của Lào giáp biên giới với tỉnh Nghệ An (đối với doanh nghiệp, hợp tác xã phục vụ các công trình, dự án hoặc hoạt động kinh doanh trên địa bàn các tỉnh của Lào giáp biên giới với tỉnh Nghệ An có cặp cửa khẩu phụ đã được UBND tỉnh ban hành quyết định cho phép phương tiện cơ giới đường bộ được vận chuyển người, hàng hóa qua lại)

Đối với phương tiện (xe công vụ) ngoài các giấy tờ theo quy định trên, phải có thêm bản sao quyết định cử đi công tác của cơ quan có thẩm quyền.

Thẩm quyền cấp phép liên vận: Sở Giao thông vận tải Nghệ An

Thời hạn của Giấy phép liên vận: Giấy phép liên vận cấp cho phương tiện thương mại được phép đi lại nhiều lần, mỗi lần không quá 30 ngày và có thời hạn 01 năm kể từ ngày cấp, trừ các trường hợp quy định sau: Giấy phép liên vận cấp cho phương tiện thuộc các doanh nghiệp phục vụ công trình, dự án, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn các tỉnh của Lào giáp biên giới với tỉnh Nghệ An được đi lại nhiều lần, mỗi lần không quá 30 ngày và có thời hạn 01 năm kể từ ngày cấp.

Giấy phép liên vận cấp cho phương tiện thương mại đối với xe vận tải hành khách theo hợp đồng được phép đi lại nhiều lần và được cấp theo thời hạn chuyến đi nhưng không vượt quá 30 ngày. Giấy phép liên vận cấp cho phương tiện phi thương mại được phép đi lại nhiều lần và được cấp theo thời gian của chuyến đi nhưng không vượt quá 30 ngày. Giấy phép liên vận cấp cho phương tiện đi công vụ được phép đi lại nhiều lần và được cấp theo thời gian của chuyến đi nhưng không vượt quá 01 năm. Thời hạn của giấy phép liên vận cấp cho phương tiện không được vượt quá niên hạn sử dụng của phương tiện.

Tổ chức, cá nhân, đơn vị kinh doanh vận tải nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh Nghệ An hoặc nộp qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh tại địa chỉ https://dichvucong.nghean.gov.vn. Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, Sở Giao thông vận tải thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản hoặc thông báo qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến cho tổ chức, cá nhân, đơn vị kinh doanh vận tải nộp hồ sơ trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

Trong thời hạn 1,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, Sở Giao thông vận tải thực hiện cấp Giấy phép liên vận qua cửa khẩu phụ trên địa bàn tỉnh Nghệ An theo biểu mẫu tương ứng với từng cửa khẩu phụ đã được UBND tỉnh Nghệ An ban hành. Trường hợp không cấp, Sở Giao thông vận tải thông báo bằng văn bản hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến và nêu rõ lý do. Việc trả kết quả được thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh Nghệ An.

Thu hồi Giấy phép liên vận đã cấp cho phương tiện cơ giới đường bộ qua lại cửa khẩu phụ

Sở Giao thông vận tải thu hồi Giấy phép liên vận khi có vi phạm một trong các trường hợp sau: Không thực hiện đúng các nội dung ghi trong giấy phép liên vận khi thực hiện hoạt động vận tải liên vận giữa tỉnh Nghệ An (Việt Nam) và tỉnh biên giới (Lào). Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô hoặc Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Lào bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi.

Trình tự, thủ tục: Sở Giao thông vận tải ban hành quyết định thu hồi Giấy phép liên vận đã cấp cho phương tiện cơ giới đường bộ qua lại các cửa khẩu phụ trên địa bàn tỉnh Nghệ An và gửi cho tổ chức, cá nhân, đơn vị kinh doanh vận tải, các cơ quan quản lý nhà nước tại cửa khẩu phụ trên địa bàn tỉnh và các cơ quan có liên quan, đồng thời đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử của Sở Giao thông vận tải.

Sau khi quyết định thu hồi giấy phép liên vận có hiệu lực, đơn vị kinh doanh vận tải phải dừng hoạt động vận tải qua biên giới đối với phương tiện bị thu hồi giấy phép liên vận và trong vòng 15 ngày làm việc phải nộp Giấy phép liên vận đã cấp cho phương tiện cơ giới đường bộ qua lại các cửa khẩu phụ trên địa bàn tỉnh.

Tác giả: PT (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn