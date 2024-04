Đề xuất bổ sung danh mục mua sắm tập trung đối với thiết bị y tế trên địa bàn tỉnh

Tại Quyết định số 14/2023/QĐ-UBND ngày 15/6/2023 về việc ban hành Danh mục tài sản mua sắm tập trung, phân công đơn vị mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh quy định Danh mục tài sản mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh bao gồm: a) Máy tính xách tay; b) Máy tính để bàn (bao gồm cả lưu điện); c) Máy in; d) Máy Photocopy; đ) Máy chiếu; e) Bàn ghế làm việc; g) Bàn ghế hội trường; h) Bàn ghế giáo viên, học sinh (trừ cấp học mầm non); i) Tủ đựng tài liệu. 2. Cũng tại Quyết định này, UBND tỉnh phân công đơn vị mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh là Trung tâm Hỗ trợ, Tư vấn Tài chính Nghệ An (đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài chính).