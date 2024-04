Dân 'đỏ mắt' tìm chỗ đỗ xe, TP Vinh đề xuất thu phí đỗ xe dưới lòng đường

Bà Trần Thị Cẩm Tú - phó chủ tịch UBND TP Vinh, Nghệ An - trả lời vấn đề thiếu chỗ đỗ xe ô tô được báo chí quan tâm - Ảnh: DOÃN HÒA

Sáng 9-4, tại buổi họp báo tình hình kinh tế, xã hội quý 1 năm 2024 do UBND tỉnh Nghệ An tổ chức, một số cơ quan báo chí phản ánh tình trạng TP Vinh thiếu chỗ đỗ ô tô, đặc biệt là các tuyến đường gần các cơ quan, công sở ở trung tâm, chung cư; có trường hợp lấn chiếm lòng lề đường để đỗ ô tô, gây mất an toàn giao thông.

Trả lời vấn đề được dư luận quan tâm, bà Trần Thị Cẩm Tú - phó chủ tịch UBND TP Vinh - cho biết phản ánh của người dân về việc "đỏ mắt" tìm chỗ đỗ xe là thực tế, cũng là trăn trở của lãnh đạo TP trong nhiều năm qua.

Mới đây nhất, TP Vinh đã đưa ra đề xuất thu phí đỗ xe dưới lòng đường, vỉa hè tại cuộc làm việc với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An.

TP Vinh rộng 109km2, dân số khoảng 400.000 người, nhưng có hơn 60.000 ô tô. Trong những năm gần đây, người dân, doanh nghiệp khi đến cơ quan nhà nước đóng trên địa bàn để giao dịch đều mất nhiều thời gian tìm chỗ đỗ xe.

Nhiều trường hợp đỗ dưới lòng lề đường, vỉa hè sai quy định bị xử lý.

Ngoài ra, nhiều tuyến đường ở TP thường xuyên ùn tắc giờ cao điểm do số lượng xe cá nhân tăng nhanh khoảng 5 năm gần đây.

Trong khi đó thiết kế xây dựng cơ quan, công sở từ lâu chưa tính đến sức ép gia tăng phương tiện giao thông.

Theo bà Tú, hiện nay TP có các bãi đỗ xe công cộng có thu phí ở trung tâm như khu vực quảng trường Hồ Chí Minh, đường Cao Thắng (chợ Vinh).

Để chống ùn tắc, TP cũng đã xây dựng các vị trí đỗ xe dọc đường Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Mao, Lê Hồng Phong.

Người dân đỗ xe ngổn ngang trên đường Hồ Tùng Mậu, TP Vinh - Ảnh: DOÃN HÒA

"Tuy nhiên, hiện nay ở khu vực trung tâm thiếu diện tích quy hoạch xây dựng bãi đỗ xe công cộng; hoặc các dự án đã đầu tư xây dựng khó có khả năng điều chỉnh bổ sung diện tích đậu xe. Các nhà đầu tư xây dựng các bãi đỗ xe công cộng cũng chưa mặn mà", bà Tú nói.

Bà Tú cho rằng việc thu phí đỗ xe lòng đường, vỉa hè thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh. Một số tỉnh thành cũng triển khai nhưng đang còn gặp vướng mắc về Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Về giải pháp căn cơ giải quyết tình trạng thiếu chỗ đỗ ô tô về lâu dài, bà Tú cho biết TP sẽ lồng ghép quy hoạch vị trí bãi đỗ xe trong quy hoạch phân khu 25 phường, xã đã được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt năm 2020. Với các dự án xây dựng mới thì phải yêu cầu bổ sung diện tích đỗ xe.

"Khi TP Vinh mở rộng không gian đô thị sẽ quy hoạch, thu hút các khu đô thị mới đồng bộ, di dời các cơ quan trụ sở ra khu vực vùng ven, giảm mật độ dân cư nội đô", bà Tú nói.

Theo số liệu từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, trong những năm gần đây Nghệ An luôn nằm trong nhóm ba tỉnh thành cùng với TP.HCM và Hà Nội tiêu thụ ô tô nhiều nhất cả nước, với tỉ lệ tăng 15-20% mỗi năm. Năm 2022, số xe mua mới ở tỉnh trên 27.000 chiếc, năm 2023 giảm còn 20.000 xe. Đến cuối năm 2023, tổng số ô tô đang quản lý trên địa bàn là hơn 177.500, trong đó 90.000 phương tiện loại nhỏ, còn lại là xe tải.

Tác giả: DOÃN HÒA

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ