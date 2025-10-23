Đậu đũa và những lợi ích sức khỏe ít ai biết

Dưới đây là những thông tin về thành phần dinh dưỡng và lợi ích nổi bật của loại thực phẩm này.

Thành phần dinh dưỡng của đậu đũa

Đậu đũa chứa nhiều dưỡng chất quan trọng như protein, chất xơ, folate, thiamine, đồng và sắt - những thành phần thiết yếu giúp duy trì sức khỏe toàn thân.

Nguồn chất xơ dồi dào: Chất xơ trong đậu đũa có tác dụng như một “chất làm sạch” tự nhiên cho hệ tiêu hóa. Nó giúp giảm thời gian lưu trữ chất thải trong ruột, hạn chế sự tiếp xúc của niêm mạc đại tràng với các chất độc hại, từ đó góp phần phòng ngừa ung thư ruột non và ung thư đại tràng.

Đồng thời, chất xơ còn giúp giảm cholesterol máu bằng cách ức chế tái hấp thu axit mật liên kết với cholesterol, qua đó hỗ trợ bảo vệ tim mạch.

Chứa phytoestrogen - estrogen thực vật: Đậu đũa là nguồn cung cấp biochanin A, một loại estrogen thực vật có tác dụng phòng, chống ung thư và cân bằng nội tiết tố nữ. Bên cạnh đó, đậu đũa không chứa gluten, nên phù hợp cho những người bị dị ứng hoặc không dung nạp gluten.

Đậu đũa không chỉ là món ăn quen thuộc trong bữa cơm gia đình mà còn là nguồn thực phẩm tự nhiên giàu dưỡng chất

Giàu vitamin nhóm B: Loại đậu này chứa nhiều vitamin nhóm B như folate, thiamine, riboflavin, niacin, pyridoxine và acid pantothenic. Các vitamin này tham gia vào quá trình chuyển hóa năng lượng, giúp cơ thể hấp thu và sử dụng hiệu quả carbohydrate, protein và chất béo.

Đặc biệt, folate kết hợp với vitamin B12 đóng vai trò quan trọng trong việc tổng hợp ADN và phân chia tế bào, giúp phòng ngừa dị tật ống thần kinh ở thai nhi.

Cung cấp khoáng chất tốt cho tim mạch: Đậu đũa chứa lượng kali đáng kể, giúp cân bằng với natri trong cơ thể, từ đó ổn định huyết áp và giảm nguy cơ tim mạch.

Lợi ích của đậu đũa đối với sức khỏe

Nhờ thành phần dinh dưỡng phong phú, đậu đũa mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe con người.

Hỗ trợ giảm cân

Hàm lượng protein và chất xơ hòa tan cao trong đậu đũa giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế ăn vặt và kiểm soát cân nặng hiệu quả. Protein trong đậu đũa còn giúp giảm hormone ghrelin - hormone gây cảm giác đói, trong khi chất xơ hòa tan di chuyển chậm trong hệ tiêu hóa, giúp duy trì cảm giác no sau bữa ăn.

Nhờ đó, đậu đũa là lựa chọn lý tưởng cho những người đang muốn giảm cân hoặc duy trì vóc dáng.

Tăng cường sức khỏe tiêu hóa

Chất xơ trong đậu đũa có tác dụng kích thích nhu động ruột, giúp cải thiện tình trạng táo bón và tăng cường sức khỏe đường ruột. Một số nghiên cứu còn cho thấy, chất xơ giúp giảm nguy cơ trào ngược dạ dày, bệnh trĩ và viêm loét dạ dày.

Đặc biệt, chất xơ hòa tan trong đậu đũa còn hoạt động như prebiotic, nuôi dưỡng các lợi khuẩn trong đường ruột, từ đó góp phần xây dựng hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh – yếu tố quan trọng đối với hệ miễn dịch.

Bảo vệ tim mạch

Nhiều nghiên cứu cho thấy, việc thường xuyên ăn các loại đậu, đặc biệt là đậu đũa, có thể giảm cholesterol toàn phần và LDL (cholesterol xấu). Điều này giúp ngăn ngừa xơ vữa động mạch, rối loạn nhịp tim, phình động mạch chủ và các bệnh lý tim mạch khác.

Bên cạnh đó, các hợp chất chống oxy hóa và chất chống viêm trong đậu đũa cũng giúp giảm viêm mạch máu, hỗ trợ tim hoạt động hiệu quả và khỏe mạnh hơn.

Đậu đũa - món ăn dân dã, dễ chế biến

Không chỉ tốt cho sức khỏe, đậu đũa còn rất đa dạng trong cách chế biến. Có thể dùng đậu đũa luộc, xào, nấu canh, hầm cùng thịt, hoặc trộn salad, vừa ngon miệng vừa bổ dưỡng.

Nhờ giá trị dinh dưỡng cao, đậu đũa được xem là món ăn dân dã nhưng mang “giá trị vàng” cho sức khỏe. Việc bổ sung đậu đũa thường xuyên trong bữa ăn giúp tăng cường sức đề kháng, cải thiện tiêu hóa, bảo vệ tim mạch và hỗ trợ kiểm soát cân nặng hiệu quả.

Đậu đũa không chỉ là món ăn quen thuộc trong bữa cơm gia đình mà còn là nguồn thực phẩm tự nhiên giàu dưỡng chất. Với hàm lượng protein, chất xơ, vitamin và khoáng chất cao, loại đậu này xứng đáng có mặt thường xuyên trong chế độ ăn của mọi người, đặc biệt là những ai muốn duy trì sức khỏe, vóc dáng và phòng ngừa bệnh tật.

Tác giả: Chung Thủy (Tổng hợp)

Nguồn tin: vov.vn