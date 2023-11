Truy dấu, đưa nữ sinh suýt rơi vào bẫy "trai lạ" trở về nhà

Trước đó, vào tối 7/11, gia đình anh P đến Công an phường Đông Lương trình báo sự việc con gái anh là cháu N học lớp 9, mất liên lạc, không tìm kiếm được hơn 10 giờ qua. Theo thông tin, trưa 7/11, khi gia đình đến đón cháu N sau buổi học thì không thấy cháu nên đã tìm kiếm khắp nơi. Vì cháu N không sử dụng điện thoại nên việc tìm kiếm gần như bế tắc.

Qua việc thu thập và sàng lọc thông tin, Công an phường Đông Lương xác định cháu N. có liên lạc qua mạng xã hội với một đối tượng ở Sơn La. Đối tượng này nhắn tin dụ dỗ cháu N. ra Sơn La, đồng thời dặn đừng thông báo cho gia đình và hướng dẫn đường đi, lên chuyến xe nào khi ra tới Hà Nội.

Bức thư anh P gửi cảm ơn Công an phường Đông Lương.

Trước tình huống cấp bách, CBCS Công an phường Đông Lương khẩn trương rà soát các tuyến xe khách từ Hà Nội đi Sơn La. Ngay trong đêm, lực lượng đã thu thập được thông tin về nhà xe mà N. đón đi từ Hà Nội lên Sơn La. Qua đó, đơn vị phối hợp Công an phường Quyết Tâm, Công an TP Sơn La đưa N. về trụ sở Công an phường.

Gia đình anh P đã lập tức ra Sơn La để cùng Công an phường Quyết Tâm hoàn thiện các thủ tục đưa cháu N. về Quảng Trị an toàn. Trong niềm vui và sự mến phục, gia đình anh P. đã xúc động gửi thư cảm ơn đến Công an phường Đông Lương, bày tỏ lòng biết ơn trước tinh thần vì nhân dân phục vụ của Ban Chỉ huy và CBCS của đơn vị.

Tác giả: Thanh Bình

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân