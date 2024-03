Cựu danh thủ bóng đá Công an Hà Nội qua đời

Thể thao

Ông Nguyễn Văn Nhã, cựu danh thủ bóng đá Công an Hà Nội, nguyên huấn luyện viên trưởng đội bóng Công an Hà Nội, đã qua đời vào ngày 5-3-2024 do bệnh nặng, hưởng thọ 72 tuổi.