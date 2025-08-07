Việt Nam cùng bảng với Malaysia tại Vòng loại U17 châu Á 2026

Thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland hướng tới Vòng loại U17 châu Á 2026 diễn ra vào tháng 11 tới đây. (Ảnh: VFF)



Vòng loại năm nay áp dụng thể thức thi đấu mới, với tổng cộng 38 đội tuyển được chia thành bảy bảng (ba bảng gồm sáu đội, bốn bảng gồm năm đội). Sau vòng đấu bảng, bảy đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền tham dự vòng chung kết.

Bên cạnh đó, chín đội đã được đặc cách vào thẳng gồm: chủ nhà Qatar – quốc gia tổ chức FIFA U17 World Cup 2026 và tám đội góp mặt ở tứ kết Giải vô địch U17 châu Á 2025: Uzbekistan, Saudi Arabia, Hàn Quốc, Triều Tiên, Tajikistan, Nhật Bản, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Indonesia.

Theo kế hoạch, vòng loại sẽ diễn ra từ ngày 22 đến 30/11/2025, trong khi vòng chung kết dự kiến tổ chức vào tháng 5/2026 tại Saudi Arabia. Tám đội mạnh nhất ở vòng chung kết sẽ đại diện châu Á tranh tài tại FIFA U17 World Cup 2026.

Kết quả bốc thăm Vòng loại U17 châu Á 2026. (Ảnh: AFC)

Để chuẩn bị cho chiến dịch quan trọng này, đội tuyển U17 Việt Nam dự kiến sẽ tập trung vào cuối tháng 10, với lực lượng nòng cốt được tuyển chọn từ các cầu thủ có màn thể hiện xuất sắc tại Giải vô địch U17 quốc gia 2025.

Trước khi bước vào vòng loại, đội sẽ có chuyến tập huấn tại Nhật Bản nhằm hoàn thiện chiến thuật và tăng cường thể lực.

Trước đó, tại giải giao hữu quốc tế tổ chức ở Trung Quốc hồi tháng 6/2025, các cầu thủ trẻ Việt Nam đã thể hiện phong độ đầy triển vọng khi giành chiến thắng 2-1 trước U17 Saudi Arabia, cầm hòa U17 Trung Quốc 2-2 và chỉ để thua sát nút U17 Australia với tỷ số 1-2.

Đáng chú ý, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cũng đã được Liên đoàn Bóng đá châu Á trao quyền đăng cai bảng đấu của U17 Việt Nam tại vòng loại. Việc được thi đấu trên sân nhà là lợi thế lớn giúp thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland thêm phần tự tin, tăng khả năng kiểm soát chiến thuật và tinh thần thi đấu.

Với sự chuẩn bị chu đáo, lực lượng trẻ đầy khát vọng cùng điểm tựa từ khán giả nhà, đội tuyển U17 Việt Nam đang hướng tới mục tiêu lọt vào vòng chung kết và xa hơn là cạnh tranh một suất tham dự FIFA U17 World Cup 2026 – giải đấu danh giá dành cho những tài năng trẻ xuất sắc nhất thế giới.

