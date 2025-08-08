Làng thể thao Thái Lan phẫn nộ vì VĐV bị nợ tiền suốt 4 tháng

Ngôi sao điền kinh Puripol Boonson - Ảnh: BP

Làn sóng phẫn nộ đang dâng trào trong làng thể thao Thái Lan khi các VĐV chuẩn bị cho SEA Games 33 vẫn chưa nhận được khoản trợ cấp sinh hoạt từ tháng 5 đến nay. Việc này kéo dài suốt bốn tháng đầy căng thẳng.

Theo báo chí Thái Lan, tình trạng này xuất phát từ việc Tổng cục Thể thao Thái Lan (SAT) chưa chuyển hồ sơ xin phê duyệt ngân sách trị giá 480 triệu baht đến Cục Kiểm toán công chính (Comptroller General’s Department).

Mặc dù Quỹ Phát triển thể thao quốc gia đã được cấp ngân sách vào ngày 18-6, nhưng đến ngày 22-7, cơ quan kiểm toán vẫn chưa nhận được hồ sơ yêu cầu chi tiêu chính thức từ SAT. Điều này khiến quy trình giải ngân bị treo lơ lửng.

Trong 3 ngày vừa qua, báo Thairath Online tiếp tục đưa tin nóng hổi về tình trạng nghiêm trọng này. Đồng thời nhấn mạnh rằng việc trì hoãn khiến kế hoạch tập luyện của các VĐV bị đảo lộn và tinh thần chịu tác động mạnh.

Theo đó, nhiều hiệp hội thể thao như cầu lông, bóng chuyền và đua xe phải tạm ứng hoặc vay tiền từ quỹ công chức để hỗ trợ VĐV trong lúc chờ trợ cấp.

Phản ứng từ giới chính quyền cũng không kém phần dứt khoát. Theo nguồn tin từ Chính phủ Thái Lan, Cục Kiểm toán đang thúc giục SAT khẩn trương hoàn thiện giấy tờ để xử lý chi trả trợ cấp trước thời điểm SEA Games sắp diễn ra.

Ở góc độ chuyên gia, mặc dù chưa xuất hiện nhiều ý kiến cá nhân từ HLV hoặc VĐV được trực tiếp trích dẫn trong các bản tin gần đây, nhưng một số lời cảnh báo gián tiếp đã được nêu lên.

Các hiệp hội thể thao khẳng định điều này không chỉ gây áp lực tài chính mà còn ảnh hưởng đến mục tiêu SEA Games - khi Thái Lan đặt tham vọng là nước chủ nhà giành nhiều huy chương vàng.

Việc chi trả chậm không chỉ làm lung lay tinh thần thi đấu mà còn đặt ra câu hỏi về khả năng hoàn thành mục tiêu huy chương trên sân nhà.

"Điều này làm ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của các VĐV, những người đã dành thời gian và công sức để tập luyện cho SEA Games.

Tôi đã liên hệ với ông Surawong Thienthong, bộ trưởng Bộ Du lịch và Thể thao, ông ấy đã hứa sẽ đẩy nhanh tiến độ. Tuy nhiên, theo tôi biết, nhiều hiệp hội đang phải giải quyết các vấn đề cấp bách và tìm cách trả tiền cho VĐV của mình.

Một số lãnh đạo hiệp hội thậm chí đã vay tiền từ dịch vụ dân sự để cung cấp trợ cấp dự phòng cho các VĐV của họ. Đây là điều không nên trong thời buổi ngày nay", báo Khaosod dẫn lời ông Chaiphak Siriwat - phó chủ tịch Ủy ban Olympic Thái Lan.

Chưa có số liệu cụ thể về bao nhiêu VĐV đang bị nợ trợ cấp. Tuy nhiên, đây là vấn đề mang tính hệ thống, ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều môn thể thao và hàng trăm vận động viên tham gia tập huấn quốc gia.

Tác giả: Huy Đăng

Nguồn tin: tuoitre.vn