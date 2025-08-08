"Cháy vé" máy bay dịp A80, khách sạn kín phòng, lượng tìm kiếm tăng vọt vì “concert quốc gia”

Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa là đến ngày diễn ra lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh tại quảng trường Ba Đình (Hà Nội). Dự kiến sẽ có đông đảo du khách từ khắp nơi đổ về thủ đô để tham dự và chứng kiến sự kiện này. Không ít người đã bắt đầu lên kế hoạch từ kỳ nghỉ lễ 30/4 để săn vé máy bay và đặt phòng khách sạn từ sớm.

Không những thế, cư dân mạng cũng đã rần rần xôn xao trên các trang mạng xã hội từ sớm. Nhận được nhiều sự quan tâm đặc biệt đến thế, lượng người cũng đã tìm kiếm về thông tin vé máy bay và các cơ sở lưu trú gần Quảng trường Ba Đình tăng mạnh trong khoảng thời gian diễn ra sự kiện.

Theo ghi nhận từ ngày 7 /8, trên các nền tảng đặt vé trực tuyến như Agoda và Traveloka, giá vé máy bay đi Hà Nội từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 9 có dấu hiệu tăng vọt. Cụ thể, ở thời điểm tra cứu là ngày 7/8 trên Agoda, vé máy bay từ ngày 30/8 có giá dao động từ 2 triệu - 3,8 triệu đồng cho chiều đi còn đối với Traveloka thì có giá hơn 2,3 triệu - hơn 4 triệu đồng cho một chiều. So với những ngày thường, giá vé có phần cao đáng kể, phản ứng rõ nhu cầu di chuyển đến thủ đô để hoà mình vào không khí lễ hội đang tăng cao.

Giá vé máy bay ghi nhận trên trang Traveloka

Như vậy, tổng chi phí cho vé máy bay khứ hồi có thể dao động từ 3,8 triệu đến hơn 5 triệu đồng. Chính vì thế, nếu du khách chưa mua vé máy bay thì có thể lên kế hoạch mua ngay vì có thể càng gần đến 2/9 vé máy bay sẽ tiếp tục tăng do nhu cầu cao.

Không chỉ vé máy bay, các cơ sở lưu trú quanh khu vực tổ chức lễ diểu binh diễu hành cũng khi nhận tình trang khan hiếm phòng. Nhiều khách sạn đã nhận được lượng đặt phòng cao từ sớm, thậm chí ngay từ dịp lễ 30/4. Nổi bật là cơ sở lưu trú Eli Rina Hotel đã hết sạch phòng trong khoảng thời gian từ 30/8 - 3/9.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra với nhiều cơ sở lưu trú khác gần khu vực Lăng Bác như: The Five Suites Lilas, 20 Hotel and Apartment và Wilque Hotel Hanoi.

Có thể thấy, du khách từ nhiều nơi đến Hà Nội xem lễ diễu hành, diễu binh nhu cầu rất cao khiến cả vé máy bay lẫn phòng khách sạn đều rơi vào tình trạng “cháy hàng”. Vì vậy, nếu du khách có ý định đến Hà Nội và dịp này, hãy nhanh chóng đặt vé và phòng ngay từ bây giờ để đảm bảo có mức giá tốt và tránh bị động trước làn sóng săn vé từ khắp nơi.

