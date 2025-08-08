Văn Toàn nỗ lực cạnh tranh suất đá chính với các ngoại binh

Văn Toàn muốn cùng Thép Xanh Nam Định đoạt mọi danh hiệu.

Tại buổi họp báo Siêu Cúp Quốc gia 2025/26 Thép Xanh Nam Định - Công an Hà Nội, trước câu hỏi về sự cạnh tranh trong đội hình, đặc biệt khi CLB Nam Định bổ sung nhiều ngoại binh ở hàng công, tiền đạo Văn Toàn chia sẻ: “Môi trường cạnh tranh là điều tốt. Khi có những cầu thủ chất lượng, cầu thủ nội phải cố gắng nhiều hơn. Ai cũng phải nỗ lực để có cơ hội ra sân thi đấu. Tất cả chúng tôi đều sẵn sàng, và mục tiêu là giành mọi danh hiệu về cho đội bóng”.

Trận Siêu Cúp Quốc gia 2025/06 sẽ diễn ra vào ngày 9/8 trên sân Thiên Trường. Trong đó, đội chủ nhà Nam Định khẳng định sức mạnh khi lên ngôi ở V.League với 57 điểm, hơn đội nhì bảng tới 8 điểm. Công an Hà Nội cũng gây ấn tượng mạnh tại Cúp Quốc gia khi đánh bại Sông Lam Nghệ An với tỷ số 5-0 ở trận chung kết.

Ban tổ chức sẽ phát hành vé xem trận tranh Siêu Cúp Việt Nam với 4 mệnh giá: 20.000, 40.000, 60.000 và 80.000 đồng. Vé được bán online 2 ngày trước khi trận đấu diễn ra. Trận đấu dự kiến sẽ áp dụng công nghệ VAR, với tổ trọng tài thuộc nhóm xuất sắc nhất mùa giải vừa qua.

Theo điều lệ giải, 2 đội thi đấu trong 90 phút, nếu hòa sẽ đá luân lưu 11m để xác định đội đoạt Siêu cúp mà không đấu hiệp phụ.

Đội vô địch Siêu cúp Việt Nam sẽ được nhận 300 triệu đồng, đội thua được nhận 200 triệu đồng. Giải thưởng cho cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên trong trận là 10 triệu đồng và cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu được 10 triệu đồng.

Qua 25 kỳ Siêu cúp được tổ chức, CLB Hà Nội là đội bóng giàu thành tích nhất với 5 lần đăng quang ngôi vô địch. Tiếp đến là CLB Sông Lam Nghệ An và CLB B.Bình Dương với 4 lần đoạt cúp.

