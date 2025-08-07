CLB Hà Tĩnh chiêu mộ thành công ngoại binh đắt giá hơn Xuân Son

CLB Hà Tĩnh có biến động lớn về nhân sự ở kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025. Ngoài việc chia tay HLV Nguyễn Thành Công và các cộng sự, Hà Tĩnh chia tay một loạt trụ cột, trong đó đá chú ý là Geovane Magno, Adou Minh, Trần Đình Tiến hay Lương Xuân Trường.

Do đó, CLB Hà Tĩnh buộc phải bổ sung lực lượng để hoàn thành mục tiêu đề ra ở mùa giải 2025/2026. Theo thông tin mới nhất, CLB Hà Tĩnh đã chiêu mộ thành công tiền đạo Yevgeniy Serdyuk.

Yevgeniy Serdyuk có giá 800.000 euro, đắt hơn tiền đạo Xuân Son.

Yevgeniy Serdyuk sinh năm 1998, quốc tịch Ukraine. Cầu thủ này được định giá 800.000 euro (hơn 24 tỷ đồng), đắt giá hơn tiền đạo Xuân Son của Nam Định. Hiện tại, Yevgeniy Serdyuk đang đắt giá thứ 3 V-League 2025/2026 sau Matheus Felipe của CLB Công an TPHCM (1 triệu euro) và Njabulo Blom của CLB Nam Định (950.000 euro).

Trước khi gia nhập CLB Hà Tĩnh, Yevgeniy Serdyuk thi đấu cho CSKA 1948 của Bulgaria. Ở mùa giải 2024/2025, tiền đạo 27 tuổi được ra sân ở vòng loại UEFA Conference League, ghi được 1 bàn thắng. Nếu tính tổng mùa giải 2024/2025, chân sút này ghi được 10 bàn, 1 kiến tạo sau 32 trận ra sân.

Tác giả: Hoàng Yến

Nguồn tin: vov.vn