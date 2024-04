Bạn cần biết

Ngày 11/4/2024, Công an tỉnh Nghệ An ban hành Quy chế quản lý, sử dụng đường dây điện thoại nóng và việc tiếp nhận, xử lý tin phản ánh tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, chiến sĩ Công an qua đường dây điện thoại nóng của Công an tỉnh Nghệ An.