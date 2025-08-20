Khi dưỡng sinh trở thành 'liều thuốc tinh thần' cho người bệnh tại Bệnh viện YHCT Nguyên Phúc

Các thành viên đầu tiên của CLB Dưỡng sinh Bệnh viện YHCT Nguyên Phúc

CLB Dưỡng sinh Nguyên Phúc không đơn thuần là hoạt động vận động thể chất. Ở đây, bệnh nhân và hội viên tìm thấy sự kết nối giữa cơ thể và tâm hồn, học cách lắng nghe chính mình để vượt qua những mệt mỏi của bệnh tật. Với những bệnh nhân đang trong quá trình điều trị, mỗi buổi tập trở thành một “liều thuốc” bổ sung, giúp giảm căng thẳng, nâng cao tinh thần, tăng cường tuần hoàn và hỗ trợ cơ thể phục hồi nhanh hơn.

Không khí sôi nổi trong buổi tập do thầy Satendra Pant- chuyên gia đến từ Ấn độ hướng dẫn.



Không gian dưỡng sinh còn mang lại giá trị gắn kết – nơi người bệnh, người cao tuổi và cán bộ y tế gặp gỡ, chia sẻ và động viên nhau. Những nụ cười, những động tác hòa nhịp trong một bài tập thiền định hay khí công đã biến CLB trở thành “ngôi nhà nhỏ” đầy nhân văn ngay trong lòng bệnh viện. Ở đó, nỗi lo âu của bệnh tật dường như lắng xuống, nhường chỗ cho sự bình an và niềm tin vào quá trình hồi phục.

Các thành viên CLB Dưỡng sinh Nguyên Phúc tham gia sinh hoạt hoàn toàn miễn phí



Trong thời gian tới, CLB Dưỡng sinh Nguyên Phúc sẽ duy trì các buổi sinh hoạt vào lúc 8h sáng Chủ nhật hằng tuần, dưới sự hướng dẫn của những giáo viên giàu chuyên môn đến từ trong và ngoài nước. Đặc biệt, tất cả bệnh nhân và hội viên tham gia đều hoàn toàn miễn phí, thể hiện tinh thần sẻ chia và đồng hành của Bệnh viện với người bệnh trên hành trình phục hồi.

Không gian tập tại sân vườn Graden của Bệnh viện thoáng mát, sạch sẽ



Với những giá trị mang lại, CLB Dưỡng sinh Nguyên Phúc được xem như một nhịp cầu nối giữa y học và đời sống, giữa điều trị và phục hồi, giữa thể chất và tinh thần. Đây cũng là cách Bệnh viện Y học cổ truyền Nguyên Phúc khẳng định định hướng chăm sóc toàn diện, bền vững và nhân văn cho mỗi bệnh nhân.

Mọi khách hàng, người dân quan tâm và mong muốn tham gia CLB Dưỡng sinh Nguyên Phúc có thể đăng ký trực tiếp tại quầy Lễ tân Bệnh viện Y học cổ truyền Nguyên Phúc (Phường Vinh Hưng – TP. Vinh, Nghệ An) hoặc liên hệ Hotline đăng ký 0913.005.477 để được hướng dẫn chi tiết.

Bệnh viện Y học cổ truyền Nguyên Phúc Địa chỉ: Đường 72m- Phường Vinh Hưng, Nghệ An ( P.Hưng Đông- TP Vinh cũ) Hotline tư vấn và đăng ký: 0913.005.477 Hotline tiếp nhận và phản ánh: 0853. 328.115 Website: https://benhvienyhctnguyenphuc.vn/ https://www.facebook.com/benhvienyhctnguyenphuc

