Công an tỉnh Nghệ An chúc Tết Bunpimay Công an tỉnh Bô Ly Khăm Xay

Lãnh đạo Công an tỉnh Bolykhamxay cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị đón tiếp đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Cường cùng đoàn công tác.

Trong không khí hữu nghị, gắn bó, thắm tình đoàn kết giữa lực lượng Công an 2 nước, Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Lãnh đạo, cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh Bô Ly Khăm Xay nhân dịp chuẩn bị đón Tết Cổ truyền dân tộc Lào. Đồng thời, thông báo, trao đổi kết quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự của tỉnh Nghệ An. Theo đó, công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Nghệ An tiếp tục đạt được nhiều thành tích, kết quả toàn diện, giữ vững ổn định an ninh biên giới; tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hút đầu tư, mở rộng hợp tác quốc tế của tỉnh. Triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh làm giảm tội phạm; xác lập, khám phá nhiều vụ án, chuyên án lớn về ma túy. Quan hệ hợp tác quốc tế với lực lượng vũ trang các tỉnh đối biên được duy trì toàn diện, hiệu quả.

Tiếp đoàn có các đồng chí Đại tá Khăm Pheng Năm Pa Văn, Đại tá Khên Von Lo Văn Xay, PGĐ Công an tỉnh Bolykhamxay. Trong không khí thân mật, đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Cường đã gửi lời chúc mừng năm mới Lãnh đạo cùng cán bộ, chiến sĩ Công an nước bạn, đồng thời chúc mừng 63 năm Ngày thành lập lực lượng Công an nước CHDCND Lào.

Lãnh đạo Công an tỉnh Bô Ly Khăm Xay bày tỏ niềm vui, xúc động trước tình cảm chân thành tốt đẹp của Công an tỉnh Nghệ An. Đồng thời cũng ghi nhận, cảm ơn về sự phối hợp, giúp đỡ của lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An nói chung và Công an tỉnh Nghệ An nói riêng trong quá trình phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự trên tuyến biên giới giữa Nghệ An và Bô Ly Khăm Xay. Trong thời gian tới, Công an tỉnh Bô Ly Khăm Xay mong muốn Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ, hợp tác hơn nữa trong đấu tranh phòng, chống tội phạm liên quan đến công nghệ cao, tội phạm mua bán người, buôn bán trái phép chất ma túy.

Thay mặt Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Đại tá Nguyễn Đức Cường, đã gửi lời chúc mừng tới đồng chí Kông Chăn Xay Păn Nha, Giám đốc Công an tỉnh Bôlykhamxay vừa được thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng.

Tại buổi gặp mặt thân mật, Lãnh đạo Công an hai tỉnh đã cùng thống nhất tiếp tục đoàn kết, hợp tác, phát huy mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, phối hợp hiệu quả hơn nữa trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và bảo vệ an ninh biên giới, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, xã hội của hai tỉnh. Đồng thời, chúc cho tình hữu nghị đặc biệt, quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt - Lào, giữa tỉnh Nghệ An - Bô Ly Khăm Xay nói chung, lực lượng Công an các tỉnh nói riêng mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Tác giả: Quỳnh Trang – Trọng Tuấn

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn