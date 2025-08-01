Công an tỉnh Nghệ An: Giao ban công tác tháng 8/2025

Toàn cảnh Hội nghị

Trong tháng 8/2025, Công an tỉnh Nghệ An đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị tham gia bảo đảm ANTT và xây dựng lực lượng. Trọng tâm là chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam, 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ và tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai, bão lũ.

Đồng chí Đại tá Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh tham dự Hội nghị

Đồng chí Đại tá Nguyễn Duy Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm ANQG, không để bị động, bất ngờ. Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, quyết tâm kéo giảm tội phạm xâm phạm TTXH. Trong đó, tổ chức đồng loạt ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn đại hội đảng các cấp; các hoạt động lễ kỷ niệm, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh. Sau hơn 15 ngày triển khai, Công an các đơn vị, địa phương đã đạt nhiều kết quả nổi bật, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về TTXH và góp phần vào thành tích chung của Công an tỉnh.

Đại diện lãnh đạo các phòng chức năng báo cáo tình hình, kết quả các mặt công tác

Công tác quản lý Nhà nước về ANTT, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tiếp tục được thực hiện quyết liệt, bài bản. Nổi bật: Tiếp tục tham mưu đôn đốc các sở, ngành thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06/CP bảo đảm tiến độ đề ra... phục vụ kịp thời yêu cầu công tác theo mô hình chính quyền địa phương 02 cấp. Tham mưu triển khai mô hình dân vận khéo, mở đợt cao điểm tuyên truyền, vận động giao nộp, đấu tranh, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Thực hiện tốt công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, Công an tỉnh được Cục CSGT - Bộ Công an đánh giá là đơn vị đầu tiên trong cả nước hoàn thành giải quyết 100% hồ sơ giấy phép lái xe tồn đọng. Chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện tham mưu tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ, tạo sự lan tỏa rộng rãi trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần. Đặc biệt, tập trung phối hợp tham mưu tổ chức lễ ra quân thực hiện cao điểm 40 ngày đêm xây nhà dân, xây lại trường học bị thiệt hại do mưa lũ theo chỉ đạo của Bộ Công an và Thường trực Tỉnh ủy với tinh thần “tương thân tương ái”, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Tại Hội nghị, Công an các đơn vị, địa phương đã tiến hành thảo luận, trong đó tập trung nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và đề xuất giải pháp khắc phục.

Các đại biểu thảo luận

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đại tá Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng và những thành tích, kết quả mà Công an các đơn vị, địa phương đạt được trong tháng 8/2025.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Giám đốc đề nghị Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tập trung cao độ công tác khắc phục hậu quả do bão số 3 và bão số 5 gây ra. Chú trọng tham mưu triển khai thực hiện quyết liệt cao điểm 40 ngày đêm xây nhà cho các hộ dân và điểm trường tiểu học bán trú xã Mỹ Lý để người dân sớm có chỗ ở, ổn định cuộc sống và khánh thành điểm trường trước khi bước vào năm học mới; tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chủ trì trong sửa chữa nhà bị hư hại và thiệt hại tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên.

Triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, giải pháp bảo đảm an ninh quốc gia, đặc biệt là bảo đảm ANTT dịp Lễ Quốc khánh 2/9, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt với tội phạm xâm phạm TTXH, nhất là số đối tượng thanh, thiếu niên gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích. Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện tốt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật. Tập trung rà soát, phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy trong các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT; triển khai hiệu quả cao điểm thực hiện mục tiêu 20% xã, phường không ma túy năm 2025 và giải quyết triệt để tình trạng sót, lọt người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy. Xử lý nghiêm các cơ sở, các đối tượng lợi dụng thiên tai, mưa bão để đầu cơ, tích trữ, nâng giá hàng hóa, ảnh hưởng đến thị trường tiêu dùng và công tác hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng, thiệt hại do mưa lũ.

Tiếp tục tham mưu chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả nhiệm vụ chuyển đổi số trong Công an nhân dân, Đề án 06/CP của Chính phủ và đợt cao điểm tuyên truyền, vận động, thu hồi, đấu tranh, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; bảo đảm an toàn các cơ sở cai nghiện, cơ sở giam, giữ…

Thời gian tới, Công an các địa phương vừa giúp đỡ, hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả mưa bão, vừa thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT và các mặt công tác Công an; đây cũng là giai đoạn nước rút, tập trung hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong năm 2025 nên khối lượng công việc rất lớn. Vì vậy, đồng chí Giám đốc yêu cầu toàn thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ chủ động khắc phục khó khăn, nỗ lực, quyết tâm cao nhất để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến

Tác giả: Ngọc Anh - Vương Linh

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn