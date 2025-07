Dọn bùn sau lũ, Công an tỉnh Nghệ An tìm thấy tiền, vàng trả lại cho người dân

Sáng 31/7, trong quá trình hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại bản Xốp Tụ, xã Mỹ Lý, Tổ công tác Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Nghệ An gồm 56 cán bộ chiến sĩ do Thượng tá Nguyễn Văn Sơn, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát cơ động làm tổ trưởng đã phát hiện một tờ tiền mệnh giá 200k và một sợi dây chuyền vàng 5 chỉ (trị giá ước tính khoảng gần 60 triệu đồng) bị vùi lấp dưới bùn đất.

Sau khi xác minh, tổ công tác đã bàn giao tài sản cho đại diện gia đình bà Lây Thị Lợi (SN 1965, trú tại tại bản Xốp Tụ, xã Mỹ Lý).

Chị Vi Thị Hương vui mừng khi nhận được tài sản bị mưa lũ cuốn trôi.

Chiều cùng ngày, trong lúc hỗ trợ gia đình chị Vi Thị Hương (SN 1993, trú tại bản Xằng Trên, xã Mỹ Lý) dọn bùn sau lũ, tổ công tác cũng phát hiện túi xách bên trong có nhiều nhẫn và giây chuyền vàng (trị giá khoảng 118 triệu đồng) và 3 triệu tiền mặt. Sau khi xác minh, tổ công tác đã tiến hành trao trả lại số tài sản trên cho gia đình chị Hương.

Không giấu được xúc động, bà Lợi và chị Hương đều cảm ơn tổ công tác đã không quản ngại khó khăn giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai và tìm lại được tài sản bị thất lạc. Đây là một trong nhiều việc làm thiết thực, nhân văn mà lực lượng Cảnh sát cơ động nói riêng và Công an Nghệ An nói chung khi thực hiện nhiệm vụ trong những ngày cao điểm giúp người dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống.

Tác giả: Cao Loan - Phạm Thủy

Nguồn tin: cand.com.vn